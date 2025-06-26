ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
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Трамп предлагает Ирану десятки миллиардов долларов и ремонт ядерного объекта
Новый ядерный план США для Тегерана включает $30 млрд помощи, разморозку активов и ремонт уничтоженной инфраструктуры Фордо — но без обогатительных возможностей. Платить будут монархии Залива
Трамп предлагает Ирану десятки миллиардов долларов и ремонт ядерного объекта
/ Reuters
26 июня 2025 г.

Президент США Дональд Трамп выдвинул Ирану новое предложение, которое, по данным источников CNN, включает $30 млрд помощи на развитие гражданской ядерной программы в обмен на полный отказ от обогащения урана. Финансировать проект должны страны Залива — какие именно, в сообщении не уточняется.

Согласно плану, замороженные $6 млрд иранских активов будут разблокированы, если Тегеран примет условия соглашения.

Одним из пунктов предложения является строительство нового ядерного объекта взамен уничтоженного в ходе недавнего американского удара комплекса в Фордо. Новый объект будет лишен инфраструктуры для обогащения урана.

Хотя Трамп ранее заявлял, что нанесенные удары «уничтожили» ядерную программу Ирана, множественные утечки СМИ оспаривают серьезность урона, в том числе утверждая, что часть обогащенного урана была эвакуирована загодя.

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