Президент США Дональд Трамп выдвинул Ирану новое предложение, которое, по данным источников CNN, включает $30 млрд помощи на развитие гражданской ядерной программы в обмен на полный отказ от обогащения урана. Финансировать проект должны страны Залива — какие именно, в сообщении не уточняется.

Согласно плану, замороженные $6 млрд иранских активов будут разблокированы, если Тегеран примет условия соглашения.

Одним из пунктов предложения является строительство нового ядерного объекта взамен уничтоженного в ходе недавнего американского удара комплекса в Фордо. Новый объект будет лишен инфраструктуры для обогащения урана.

Хотя Трамп ранее заявлял, что нанесенные удары «уничтожили» ядерную программу Ирана, множественные утечки СМИ оспаривают серьезность урона, в том числе утверждая, что часть обогащенного урана была эвакуирована загодя.