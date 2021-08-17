И снова министр обороны РФ Сергей Шойгу, которого в текущей предвыборной кампании за высказывания по темам, по сути, не имеющим ничего общего с его полем деятельности и компетенцией, посчитали единороссом-популистом, обратил на себя внимание будущих избирателей и очень сильно удивил политологов. 12 августа он лично заложил памятный камень в честь начала реконструкции Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМ). На специальной церемонии в маленьком поселке Верхнезейске возглавляющий федеральный список «Единой России» Сергей Кужугетович заявил, что планируемый 340-километровый участок улучшит транспортную систему Восточной Сибири, а главное – расширит возможности выхода страны на иностранные рынки, в частности Азиатско-Тихоокеанского региона.

Минута славы Верхнезейска

Интерес министра обороны к реконструкции БАМа удивил директора Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаила Блинкина. «Это вопрос стратегии РФ, к которому господин Шойгу не имеет слишком большого отношения, – прямо сообщил он изданию Pravda.Ru. – Это, скорее, надо обращаться к министерству транспорта, в РЖД. Там на самом деле все это предусмотрено и в действующих планах адресной инвестиционной программы РЖД, и в транспортной стратегии РФ».

Блинкин считает, что целесообразность реконструкции БАМа зависит от перспектив экспорта российского угля в восточные порты: «Если там перспективы оптимистичные, то это очень здорово. Если в связи с современными экологическими новыми императивами потребление угля пойдет на спад, в том числе в Китае и в других странах Азиатско-Тихоокеанского региона, это не нужно». Но в любом случае эксперт отдельно подчеркивает, что «это сложнейший вопрос, который явно не относится к компетенциям министра обороны».

А вот журналисты ура-патриотического «Царьграда» без сомнений пишут: «В сочетании с недавними идеями Шойгу по новому освоению Сибири эта инициатива делает мощную фигуру военного министра символом надежды на долгожданный рывок в развитии России». Нельзя не обратить внимание на высокопарные эпитеты и «штампы» в этом предложении, которые, вероятно, должны посеять в избирателях веру в кандидата пока в депутаты в Госдуму, а там, может быть, и вовсе в будущего президента.

Они же жизнеутверждающе повествуют: «Выступая на церемонии закладки в Верхнезейске, Шойгу заявил об огромном значении этого отрезка магистрали для страны. После открытия восточной ветки БАМа возможность транзита грузов через магистраль возрастет кратно. А это развитие не только Восточной Сибири, но и экономики всей страны». Кстати, речь идет о самом сложном участке реконструкции БАМа – от Улака до Февральска Амурской области протяженностью 340 километров, который нынешний президент поручил построить железнодорожным войскам и сдать в эксплуатацию уже в 2024 году.

Еще одна медаль

«Это самый плохой участок, который есть на БАМе, самый сложный, по топям и болотам. Ни одной дороги рядом нет», – признал замглавы Минобороны Дмитрий Булгаков, который назначен инспектором хода постройки, ответственность с ним делят восточный и центральный военный округа.

Более того, сегодня комсомольцев нет, мигрантов не хватает, поэтому еще весной было решено, что с буреломной тайгой пилами и топорами будут сражаться железнодорожные войска (в том числе солдаты-срочники) и стройотряды, включающие современных и избалованных благами цивилизации студентов.

По информации пресс-службы Приангарья, к работам на магистрали должны привлечь более тысячи студентов при поддержке министерства по молодежной политике Иркутской области. Шойгу считает, что для студотрядов появляется возможность работать летом. И более того: «Помимо навыков работы в команде они получают уникальный опыт реализации крупнейшего инфраструктурного проекта страны». Он также предложил проработать вопрос учреждения медали «За развитие БАМа».

Все те же журналисты ура-патриотического издания отмечают: «Чем-то хорошим, давно забытым повеяло от этих слов Шойгу. Хочется верить, что туда (на БАМ – прим. редакции) помимо солдат и наемных рабочих действительно подтянутся с песнями студенты, что стройка обретет дыхание «Большого проекта», по которому соскучился наш народ».

Михаил Блинкин, комментируя заявление активного кандидата в депутаты Госдумы о том, что участниками реконструкции БАМа будут студотряды, усомнился в целесообразности и этой затеи: «Насколько я понимаю из железнодорожного строительства, это теперь такое очень достаточно высокотехнологичное занятие. В старину можно было и заключенных, и студентов. …И вообще, на самом деле, вряд ли это в компетенции молодежной политики».

«Вековая кормушка»

И тут нельзя не вспомнить, что чиновники весной 2021-го к строительству БАМа хотели привлечь заключенных, аргументируя, насколько это будет эффективно и что такой опыт именно на данной стройке уже был. Но, тем не менее, сейчас на самом сложном участке работает именно армия и военные студенты, причем железнодорожные войска на достройку БАМа собирали со всей России. Судя по оценкам руководства Минобороны, подразделения ЖДВ и студенческие отряды работают ударно, хотя здесь, наверное, подходит более грубое слово. По данным военного ведомства, в районе строительства вторых путей «наведены четыре технологические паромные переправы, через которые уже перевезено свыше 2 тысяч единиц техники. В настоящее время от лесонасаждений очищена полоса протяженностью 14,8 км».

«Нет никаких сомнений, что армия на БАМе справится с поставленными задачами, – сказал «НГ» военный эксперт полковник Николай Шульгин. – Вряд ли можно говорить о том, что они тут выполняют несвойственные им функции. Исторически в России так сложилось, что военные строители и ЖДВ выполняли и самые важные народно-хозяйственные задачи. То же самое они сейчас делают и на БАМе».

Но зачем стране такая сложная и дорогая стройка? Этим вопросом задавалсяРБК еще в 2016-м в своем специальном расследовании. Тогда стройку обещали закончить к 2017-му и отдельный акцент делался на цифрах: «Важно понимать: 562 млрд не окончательная цена проекта, полная стоимость реконструкции Восточного полигона превышает 1 трлн руб». Расследователями отмечалось также и то, что «подрядчики приступили к работам на Восточном полигоне, не дожидаясь конкурсов, как будто исход был уже предопределен».

Тогда же аудиторы обнаружили, что стоимость объектов в проекте сильно отличается от мировых аналогов: «Например, по данным главного железнодорожного оператора Германии Deutsche Bahn, одна тяговая подстанция обходится в 101–201 млн в пересчете на рубли, а на Восточном полигоне – в среднем в 355 млн руб.»

Источник издания в правительстве тогда комментировал РБК: «Все понимают, что можно закопать 562 млрд руб. и не получить никакого эффекта». Но сейчас, в преддверии не просто выборов в Госдуму, а в гонке преемников президента, – нужен еще и эффект.

Тем более что в 2024-м, к которому должна быть закончена стройка, БАМ отметит 100 лет. Именно в 1924-м был утвержден перспективный план развития дорог СССР. Поэтому не зря БАМ в шутку, а иногда и всерьез называют «столетней стойкой», «стройкой века». Или все-таки правильнее – «вековой кормушкой»?

Национальный проект

Ну и кроме того: вопреки скептикам названо место строительства первого города в Сибири по идее опять же Шойгу. TRT на русском уже рассказывал, что, выступая на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН, министр обороны РФ предложил построить в Сибири «три, а лучше пять» городов с населением до миллиона жителей, которые должны стать научно-промышленными и экономическими центрами.

Член Совета по территориальному планированию и градостроительству Союза архитекторов России, известный архитектор-урбанист Андрей Иванов назвал все это неосуществимой фантазией: «Просто потому, что у нас очень много пустующих и пустеющих городов в той же Сибири. Если города развивать, то – развивать существующие и наполнять их теми функциями, о которых говорил Шойгу».

Критично к строительству новых городов в Сибири относится и президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой. Он объясняет, что в большинстве существующих городов, за исключением Новосибирска и Красноярска, население уменьшается, и вряд ли кто-то решится поехать в новые. «Если речь идет о развитии инфраструктуры того же Новосибирска или Красноярска, – почему бы и нет. Но не с нуля. В Сибири уже есть Томск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск – центры, где развивается научная и производственная база», – пояснил эксперт.

Интересная деталь: идея Шойгу о строительстве новых городов вписывается в планы Иосифа Сталина по развитию Сибири, что подтверждает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

И тем не менее высокопоставленный источник назвал URA.RU место возведения нового крупного населенного пункта. Город планируется возвести в Минусинской котловине в районе границы Красноярского края и Хакасии. Приступить к реализации проекта должны уже в следующем году. Вопрос использования Минусинской долины прорабатывался с 2019-го и делалось это по просьбе президента, который оценил объем инвестиций в проект в 3 трлн рублей. Возможно, по этой причине эксперт ЭИСИ Александр Рудаков заявил, что предложение министра обороны РФ, лидера предвыборного списка партии «Единая Россия» Сергея Шойгу о строительстве в Сибири нескольких крупных городов станет большим национальным проектом.