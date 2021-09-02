В Московской области задержали двух россиян, похищавших инвалидов и заставлявших их заниматься попрошайничеством, сообщает Telegram-канал Mash.

В отношении 40-летнего Евгения Проценко и 43-летнего Евгения Варина возбуждено уголовное дело по статье о похищении, незаконном удержании и использовании рабского труда.

С 2018 года они под видом оказания помощи лишили свободы как минимум шестерых инвалидов. Их удерживали в арендованном в Подольске доме, заставляли просить милостыню, при этом избивали и унижали. Все люди с ограниченными возможностями, которых держали в заточении, были освобождены.

Использование рабского труда и по сей день остается проблемой в современной России. В 2018 году РФ, согласно оценке Global Slavery Index, находилась на 9 месте в мире по числу рабов. На территории страны действует движение «Альтернатива», которое за десять лет своего существования освободило из рабства несколько тысяч человек.

Ранее TRT на русском писал, что под Петербургом при расследовании дела об убийстве трехлетней давности нашли «частную тюрьму», но как только СК РФ получил указание расследовать обстоятельства, тайный бункер внезапно был затоплен и засыпан землей.