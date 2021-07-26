Всего в 44 километрах от Санкт-Петербурга журналисты издания 47news Виктор Смирнов и Андрей Карлов обнаружили частную тюрьму с тремя камерами, пунктом охраны и скрытой «печью, по размерам подходящей под человеческое тело», которая, скорее всего, была крематорием. Это не первое сообщение о секретной тюрьме в России. Однако именно оно вывело на повестку серьезную и давно актуальную тему – появятся ли в России легальные частные тюрьмы? Или же достаточно полулегальных, в том числе тайных, которые, по сообщениям СМИ, находятся на балансе у ФСБ.

«Тюрьма Эскобара»

Частная тюрьма в заброшенном сегодня коттеджном поселке предположительно была построена 10 лет назад. За это время участок земли, на котором она стоит, переходил от одного владельца к другому. Однако, по утверждению журналистов, реально владели зданием два человека. Но зато каких.

Первый владелец казематов – бывший начальник оперативной части Следственного изолятора № 4 Ренат Алимзанов, который в 2004 году ушел на пенсию в звании капитана, а в сентябре 2018-го умер в возрасте 51 года. Заместитель главреда «Фонтанки» Евгений Вышенков (в прошлом сотрудник уголовного розыска и член ОПГ) описывает его как «типичного тюремного опера»: «Был острым на язык, с соответствующим юмором. Говорил на тюремном жаргоне даже там, где лучше бы на нем и не говорить».

Другим примечательным хозяином непростого дома оказался уроженец Кронштадта Мкртычян, трижды судимый за похищение людей, разбой и вымогательство. В 2010 году мужчина сменил фамилию на Эскобар. И, кстати, на воротах тюрьмы нарисованы паук, волк, девушка за решеткой, а также череп с костями и надписью Manonera, что означает способ вымогательства итальянской мафии. Сегодня добровольный однофамилец колумбийского наркобарона вроде как занимается продажей автомобилей и оптовой торговлей техникой.

Дьявол в деталях

Вообще каземат, точно повторяющий СИЗО, был тщательно замаскирован под скромный дачный дом, скрытый от глаз высоким забором. Чтобы попасть туда, необходимо спуститься под землю. Проход закрывает двухтонная бетонная плита на гидравлике. Внутри – просторное помещение высотой два метра с тремя камерами, в каждой железные двухъярусные кровати, умывальник, унитаз. У камер стальные двери с номерами и закрытые на щеколду «кормушки». Вход в помещение дежурного зарешечен, при входе в коридор с камерами клетка для одного человека. Замки в дверях – точная копия замков «Крестов», одной из самых известных тюрем в России.

Также на территории сохранилась полуразрушенная баня. Под ней была обнаружена печь, в которую может поместиться человек. Весь участок ограждает забор высотой более трех метров, у которого поверху установлены металлические листы под углом внутрь – это сильно осложняет попытки выбраться с территории, пишет сайт 47news.ru.

По оценке специалистов, опрошенных журналистами, стоимость постройки данного бункера в 200 кв. может быть выше 37 миллионов рублей. Интересно, что в 2020-м его проверяли сотрудники Следственного комитета. Это происходило во время расследования убийства бизнесмена Бадри Шенгелии, которого расстреляли в 2018-м. Как рассказали журналистам соседи, силовики полтора года разбирали по косточкам «это чудо», перекопали на участке все, что можно перекопать, опросили и изучили всех, кого только можно изучить.

Декорации для вымогательства?

Как говорят инсайдеры, у следователей десятки версий о предназначении подземной тюрьмы, вплоть до раздела людей на органы. Эксперты при этом замечают, что построить ее мог тот, кто очень хорошо знаком с устройством и работой «застенок».

«Как человек, который видел немало СИЗО, могу вам сказать, что на снимках точная копия камеры, – отмечает заместитель председателя ОНК Москвы Ева Меркачева. – Они немного отличаются в зависимости от того, какой именно изолятор. Но если бы я там оказалась, не видя внешнего антуража, у меня не возникло бы сомнений, что это государственное учреждение». Правозащитница предполагает, что людей в эту тюрьму заводили с мешком на голове или с повязкой на глазах, которые снимали уже внутри помещения, и люди верили, что находятся в государственном учреждении.

Более того, чтобы человек полностью поверил, с ним должны были и обращаться, как в государственной тюрьме, – там не должно быть пыток, но должны присутствовать сотрудники в форме, человека должны кормить и поить, отмечает Евгений Вышенков.

Поэтому одной из самых популярных версий появления подземного бункера стала имитация заключения, мол, люди, которые туда помещались, должны были думать, что находятся в настоящей государственной тюрьме. «И, возможно, выполнить некое условие, – отмечают авторы расследования. – Иначе строить декорации за 1 миллион долларов – это безумие».

«Тюрьму могли сделать ради похищения людей, чтобы потом заниматься вымогательством», – высказал свою версию полковник ФСИН в отставке Василий Макиенко. Он отметил, что в тюрьме и крематории не нашли следов пребывания людей, но это может быть связано с тем, что каземат был сделан как запасной вариант.

Действительно, таких следов в вызывающем массу вопросов подвале не обнаружено. Старший помощник руководителя СУ СК России по Ленобласти Мария Добрынина сообщила, что по результатам дактилоскопических, биологических, молекулярно-генетических судебных экспертиз в ней никого не содержали. Тем не менее руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил «активизировать работу по раскрытию убийства прошлых лет» и выяснить все обстоятельства, касающиеся тайного бункера.

Тюрьма в Подмосковье

Как бы то ни было, это не первая частная тюрьма. Сколько подобных бункеров может быть в России на самом деле – вопрос, на который вряд ли когда-то будет получен точный ответ. Причем некоторые из острогов находятся под контролем силовиков. Так, в 2017-м журналист РБК Илья Рождественский обнаружил «секретную тюрьму» ФСБ в Московской области, где якобы подозреваемых в терроризме пытали еще до официального задержания.

В своем расследовании он рассказал о шести заключенных, которые в разное время содержались в подмосковной «секретной тюрьме»: пять из них направляли жалобы в Европейский суд по правам человека или российские правоохранительные органы. Среди тех, из кого, согласно материалам расследования, выбивали показания на секретном объекте, – обвиняемые по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга братья Аброр и Акрам Азизов, осужденные за попытку подрыва «Сапсана» Ислам Хамжуев и Мансур Эдильбиев, а также Юсуп Темерханов, признанный виновным в убийстве полковника Юрия Буданова.

Все пострадавшие утверждают, что после задержания им надевали на голову мешок или шапку, которые обычно заматывали скотчем, на руки – наручники, а затем везли на машине и спускали в подвал. Там выше уровня колен располагалась труба, к которой пристегивали заключенных. Из показаний следует, что камер размером от шести до восьми квадратных метров было по крайней мере две. Пятеро фигурантов сообщили, что их пытали электричеством с помощью некой «динамо-машины», присоединяя провода к пальцам рук и ног, к мочкам ушей и к половым органам. После окончания истязаний их отводили в душевую, отдавали им одежду (либо приносили новую) и затем увозили, чтобы инсценировать задержание.

Журналисты давно задаются вопросом, зачем ФСБ тайные тюрьмы и даже устраивают целые дискуссии.

Однако за последние годы СМИ сообщили по меньшей мере о трех подпольных тюрьмах, в которых преступники содержали, пытали и убивали российских граждан без суда и следствия. Кстати, после выхода материала 47news о тайной тюрьме в Ленинградской области, который мгновенно разлетелся по всей России, в богом забытый поселок «Новый Петербург» вдруг оперативно приехала тяжелая техника и засыпала вход в подземную тюрьму. Журналисты других изданий, прибывшие туда уже после, сообщили, что сам секретный подвал оказался затоплен водой. Это вызвало большое негодование общественности, поскольку фактически были уничтожены улики преступления. И остается вопрос – чьего?