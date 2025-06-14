Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил о готовности продолжить прямые переговоры с Украиной после 22 июня. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

«С российской стороны выражена готовность продолжить переговоры с украинцами, как условлено, после 22 июня. Дональд Трамп принял к сведению эту информацию и вновь отметил заинтересованность в скорейшем окончании российско-украинского конфликта», — отметил Ушаков. Он добавил, что разговор двух лидеров продлился 50 минут и был «полезным».

По его словам, Владимир Путин осудил удары Израиля по иранским ядерным и военным объектам и назвал обострение ситуации на Ближнем Востоке «весьма тревожным». Президент России также предложил посредничество в урегулировании конфликта между Тегераном и Тель-Авивом.

Ушаков также сообщил, что Путин и Трамп подчеркнули историческое «братство по оружию» между народами СССР и США во Второй мировой войне и выразили удовлетворение «положительными личными отношениями».

Ранее в субботу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что окончательное решение о продолжении переговоров с РФ будет принято после завершения обмена пленными.

«После этого мы обсудим наши дальнейшие шаги», — отметил он во время брифинга.

Зеленский также сообщил, что украинская сторона работает над организацией его встречи с Дональдом Трампом на саммите G7, который пройдет 15–17 июня в Канаде. Среди прочего, он намерен обсудить там дальнейшие шаги по переговорам с Россией.