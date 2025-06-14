Администрация США не изменила своей позиции в отношении инициативы о снижении предельной цены на нефть из России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Вопрос о корректировке ценового потолка станет одной из центральных тем саммита G7, который пройдет 15–17 июня в Канаде.

По данным агентства, Соединенные Штаты продолжают возражать против снижения лимита. Это ослабляет позиции европейских стран, рассчитывающих получить согласие всех участников G7.

Источники подчеркивают: несмотря на надежды ЕС, никаких признаков смены позиции Вашингтона с момента январской встречи министров финансов G7 пока не наблюдается.

Окончательное решение остается за президентом США Дональдом Трампом. По словам собеседников агентства, в Белом доме от комментариев отказались.

Ранее Reuters сообщал, что на майской встрече глав финансовых ведомств стран «семерки» министр финансов США Скотт Бессент выразил сомнения в необходимости снижения ценового потолка.

Инициаторами пересмотра меры выступают ЕС и Великобритания. Один из источников Bloomberg отмечает, что Брюссель и Лондон могут реализовать это решение в одностороннем порядке — большая часть российской нефти проходит через европейские воды.

Тем не менее, без участия США эффективность санкционного режима будет ограниченной. Американские механизмы контроля и правоприменения играют ключевую роль в реализации мер.

На фоне противоречий внутри G7, Financial Times со ссылкой на свои источники сообщила, что Еврокомиссия готовит новый, 18-й по счету санкционный пакет против России.

В проект входят: снижение потолка цен на российскую нефть до $45 за баррель, запрет на использование инфраструктуры «Северного потока» и полный запрет для стран ЕС на применение любой российской энергетической инфраструктуры.