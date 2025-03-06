Европа последней вступает в холодную войну
ПОЛИТИКА
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Европа последней вступает в холодную войнуЕвросоюз вступает в гонку вооружений. Европа готова обзавестись собственной армией и ВПК. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен анонсировала план общей стоимостью 800 млрд евро
ЕС готов обороняться / TRT Russian
6 марта 2025 г.

Беспокойство ЕС за собственную безопасность связано с приходом к власти в США республиканца Дональда Трампа. В свой первый президентский срок политик добился, чтобы союзники вкладывали в оборону 2% своих национальных ВВП. А теперь и вовсе заговорил о 5%. Сумма для многих стран непомерная — даже нынешний лимит платят всего лишь две трети членов НАТО.

Спустя месяц своего президентства Трамп успел поругаться с украинским лидером Владимиром Зеленским, грозит сократить финансирование Североатлантического альянса и регулярно повторяет: европейцы должны уметь защищать себя самостоятельно.

Действительно, год за годом в Европе происходило сокращение численности вооруженных сил. По оценке издания Financial Times, войска Великобритании за 10 лет уменьшилась на 19%, Франции — на 8%, Италии — на 20%. В 2022 году почти 70% оборонных расходов НАТО пришлось на долю США. На фоне непредсказуемой американской внешней политики план перевооружения европейских сил стоит остро.

«Чтобы отреагировать на краткосрочную необходимость действовать и поддержать Украину, а также чтобы решить долгосрочную потребность и взять на себя больше ответственности за нашу собственную европейскую безопасность», — пояснила необходимость дополнительной защиты глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Она анонсировала план по укреплению обороны Евросоюза под называнием Rearm Europe. Программа будет представлена 6 марта в Брюсселе на экстренном саммите ЕС, посвященном вопросам Украины и европейской безопасности.

О важности оборонной независимости от США говорил президент Франции Эммануэль Макрон. Как руководитель страны с ядерным потенциалом он готов гарантировать безопасность и других государств региона. В частности, Париж может разместить в Германии несколько истребителей, способных нести ядерное оружие. А значит, и здесь участие США может больше не потребоваться.

Европа ищет деньги

Документ, предложенный Урсулой фон дер Ляйен, предусматривает создание фонда общим объемом примерно €800 млрд. Сумма для ЕС значительная: в 2024 году расходы союза на оборону достигли €326 млрд, или 1,9% ВВП блока, в 2023-м — €279 млрд.

План Еврокомиссии рассчитан на 4-летний период. Для сравнения: оборонный бюджет США в 2025-м составил почти $895 млрд. То есть Евросоюз намерен за четыре года получить сумму, которую американцы тратят за год. Однако и в этом случае собрать средства будет тяжело.

Документ содержит три ключевых предложения. Первый пункт — ослабление фискальных правил ЕС с целью увеличить расходы на оборону стран блока на 1,5%. Это позволит собрать €650 млрд на производство оружия.

Следующее предложение — выделение кредитов членам блока на сумму €150 млрд для инвестиций в оборону. Эти деньги пойдут на закупки систем ПВО, ракет, артиллерийских систем и беспилотников, укрепление кибербезопасности, а также боеспособности Украины. Также предполагается использование бюджета ЕС таким образом, чтобы можно было в краткосрочной перспективе направить больше средств на инвестиции в оборону.

Два оставшихся пункта плана посвящены мобилизации частного капитала путем ускорения работы сберегательно-инвестиционного союза, а также использованию механизмов Европейского инвестиционного банка.

Главная проблема инициативы в том, что основная нагрузка ляжет не на Брюссель, а на национальные правительства, указывает TRT на русском директор Центра европейской информации Николай Топорнин. Страны ЕС должны увеличить свои военные бюджеты минимум на 1,5%. А это прибавка к уже существующим обязательствам в 2%, которые они должны платить НАТО.

Не все страны могут выдерживать финансовое бремя Североатлантического альянса. Например, ниже установленной блоком планки — военные расходы Италии, Испании, Хорватии и Бельгии. «Это, на самом деле, серьезное финансовое бремя, которое не все захотят на себя брать, — отмечает собеседник агентства. — Я уверен, что даже в Венгрии или Словакии будут бунтовать. Им и так не нравятся нынешние траты, особенно на Украину».

Назад пути нет

Однако, пусть и со скрипом, но деньги найти можно, продолжает директор Центра европейской информации Николай Топорнин. План Урсулы фон дер Ляйен может в будущем скорректироваться. Кроме того, около €78 млрд у ЕС осталось в фонде по борьбе с последствиями ковида и еще около €90 млрд — в фонде, который помогает слабым экономикам. Средства можно перенаправить на нужды обороны.

«Это перезапуск холодной войны. И Европа, наверное, последняя в нее вступает. США уже взяли такой курс. Россия давно увеличила свои военные расходы. Китай и Индия тоже в стороне не остаются. В мире начинается серьезная волна гонки вооружений. Опять крупные страны будут создавать и увеличивать свой военный потенциал», — говорит TRT на русском эксперт.

Идея о перевооружении — необходимость. Сегодня ЕС оказался в ситуации, когда в центре Европы идет война, США сближается с Россией, у самого Евросоюза нет достаточного количества танков и военных, а в некоторых странах служба в армии длится в лучшем случае полгода. Защита выглядит не очень убедительно.

«Если США в какой-то момент проявят нерешительность или скажут, что не будут помогать, то ЕС, по сути, ничего не сможет противопоставить возможному врагу. Поэтому основная идея, о которой уже много раз говорил Макрон, в том, что европейцы должны создать собственную военную систему. Мощный военный кулак, который не будет зависеть от США», — отмечает Топорнин.

Поэтому усиление безопасности Евросоюза может стать лишь делом времени. Сегодня блок стоит перед фактом: либо они сами о себе будут заботиться, либо будут полагаться на волю переменчивого американского избирателя. А учитывая, что Трамп намерен оставаться президентом еще четыре года, произойти может все что угодно.

 

 

 

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