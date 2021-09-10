Пятый флот ВМС США, базирующийся на Ближнем Востоке, развернет в регионе новую оперативную группу, которая будет включать в себя летательные, надводные и подводные беспилотные аппараты. Решение нарастить группировку связано с недавними атаками на торговые и танкерные суда в районе Персидского залива, пишет Associated Press.

Представители ВМС США отказались назвать, какие именно системы будут развернуты на объектах 5-го флота, однако военные моряки пообещали: в ближайшие месяцы боевые и разведывательные беспилотники смогут расширить свои возможности в регионе, «имеющем решающее значение для глобальных поставок энергоносителей».

В зону ответственности 5-го флота входит западная часть Индийского океана и Персидский залив. Основной пункт базирования – Манама (Бахрейн).

Командующий 5-м флотом вице-адмирал Брэд Купер отметил, что основная задача – усилить контроль за воздушной, надводной и подводной обстановками в зоне ответственности оперативного формирования, а также отработать тактику и стратегию применения принятых на вооружение или перспективных систем в составе ВМС.

В мае 2019 года ВМС сформировали в Калифорнии эскадру надводных кораблей (SURFDEVRON). Изначально в ее состав вошли два эсминца нового поколения Zumwalt и Michael Monsoor и средний надводный беспилотник среднего класса Sea Hunter. В 2020 и 2021 годах к ним присоединились еще четыре роботизированных аппарата, созданных в рамках программы Ghost Fleet Overlord.

В то же время начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей констатировал: беспилотные надводные платформы хотя и добились определенных успехов, но их применение все еще нельзя считать повседневной практикой. «Мы еще не удовлетворены возможностями роботизированных систем с точки зрения надежности, – заявил он. – Но мы движемся в этом направлении. Допускаю, что через несколько лет мы уже сможем принять решение о масштабном изготовлении таких кораблей».

По словам вице-адмирала Брэда Купера, в январе и феврале США проведут в Персидском регионе крупные учения IMX 2022, во время которых планируется активно задействовать различные перспективные беспилотные системы.

Как писал ранее TRT на русском, глава генерального штаба ЦАХАЛ Авив Кохави признал, что Израиль ускорил подготовку к нанесению удара по Ирану. За несколько недель до этого, в начале августа, министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что Тегерану для получения материалов для производства ядерного оружия понадобится около двух с половиной месяцев. Израиль намерен противостоять растущему влиянию Ирана в регионе – в том числе с помощью создания коалиции арабских стран.