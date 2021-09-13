В Москве по-прежнему сохраняется проблема с недостатком строителей-мигрантов, на сегодняшний день столице не хватает порядка 200 тысяч иностранных рабочих.

«Мы надеемся, что в ближайшее время ограничения на их въезд в страну будут смягчаться», – цитируют «Известия» заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Нехватка трудовых ресурсов приводит к тому, что работодатели, в первую очередь это застройщики, перекупают сотрудников друг у друга, из-за чего растет стоимость их услуг, указал он.

При этом Владимир Ефимов отметил: на протяжении нескольких лет до пандемии цены на жилье в Москве «почти не росли», а на фоне эпидемии – увеличились и догнали «инфляцию за предыдущие годы».

Как писал ранее TRT на русском, около трети строителей, которые приехали в Россию по приглашению для работы на стройках, стали курьерами. Основная причина – более высокие зарплаты в сфере доставки и сравнительная легкость работы. В связи с этим в строительной отрасли не хватает сотен тысяч людей. До пандемии один рабочий в среднем обходился компании в ₽50–60 тысяч, а сейчас – до ₽100-110 тысяч в среднем по Москве. Затраты выросли не только из-за роста зарплат в сфере, но и из-за издержек, связанных с ввозом строителей в страну в условиях ограниченного авиасообщения.

Кроме того, приезжие из Центральной Азии выбирают более высокооплачиваемые вакансии в такси и службе курьерской доставки из-за введенных для трудовых мигрантов экзаменов. Весной 2021-го российское правительство утвердило требования к минимальному уровню знаний по русскому языку, истории и основам законодательства для сдачи экзамена мигрантами. Его подписание откладывалось долгие годы, а само оно критиковалось даже чиновниками в духе «и русские не сдадут экзамены с такими требованиями». По характеристике экспертов, российская власть в области миграционной политики демонстрирует метания между патриотизмом и экономикой.