В Марокко поступила первая партия турецких ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2, сообщает Daily Sabah.

Несколько беспилотников прибыли в королевство 17 сентября, оставшиеся будут поставлены в страну в течение ближайшего времени. Марокканские власти подписали соглашение о покупке у турецкого производителя беспилотной техники Baykar Makina 13 ударных средневысотных оперативно-тактических Bayraktar TB2 и наземных станций управления в апреле. В контракт на поставку Bayraktar TB2 входят такие опции, как поставка комплекта запасных частей, сервисное сопровождение и обучение личного состава. Договоренности по поставке БПЛА были заключены на фоне возобновления в ноябре 2020-го боевых действий с фронтом ПОЛИСАРИО в Западной Сахаре – после почти 30 лет прекращения огня.

В сентябре специалисты из Королевских военно-воздушных сил Марокко прибыли в Турцию для прохождения обучения по управлению беспилотниками Bayraktar TB2.

БПЛА Bayraktar TB2 был разработан турецкой компанией Baykar Makina в партнерстве с Kale Group. С 2014-го дроны серийно начали поставлять в армию, жандармерию и полицию, а с 2016-го – применять в боевых операциях против террористов РПК, а затем в Сирии и Ливии.

Осенью 2020 года БПЛА Bayraktar TB2, приобретенные армией Азербайджана, наряду с артиллерийскими расчетами внесли весомый вклад в победу Баку во Второй Карабахской войне. ​​​​​​​За последние месяцы стало известно об интересе к турецким беспилотникам со стороны Саудовской Аравии, Ирака, Латвии, Албании и других стран. Кроме того, беспилотники уже поставлены в Катар, Польшу и Украину.