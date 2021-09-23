Турецкая компания Yıldırım Holding построит первый в Казахстане завод по производству соды, сообщает агентство Anadolu.

Фундамент предприятия по производству кальцинированной соды заложен на юге республики. В церемонии закладки в Сарысуском районе Жамбылской области приняли участие министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбут Атамкулов, глава правления группы компаний Yıldırım Юксель Йылдырым, посол Казахстана в Анкаре Абзал Сапарбекулы, губернатор Жамбылской области Бердибек Сапарбаев. Выступая на мероприятии, Атамкулов отметил, что Qazaq Soda станет первым в стране заводом, построенным по модели «Индустрия 4.0» на безотходных технологиях.

«С запуском отечественного производства кальцинированной соды внутренняя потребность нашей страны в этом продукте будет удовлетворена. Кроме того, в регионе будет обеспечена постоянная занятость», – отметил министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Инвестиции в завод составят 400 млн долларов. Начало производства запланировано на 2024 год. Мощность предприятия – 400 тысяч тонн продукции в год. Помимо кальцинированной соды на химическом предприятии будет производиться 500 тысяч тонн сырого хлористого кальция и 100 тысяч тонн соли.

Продукция завода будет экспортироваться в Россию, Туркменистан, Азербайджан и Таджикистан.

Завод предоставит 1,5 тысячи временных рабочих мест в процессе строительства и 250 постоянных после ввода в эксплуатацию.

Экономические отношения между Турцией и Казахстаном крепнут с каждым годом. Объем турецких инвестиций в Казахстан по итогам 2020 года составил $362,4 млн, писал в мае TRT на русском. Известнотакже, что турецкие предприятия намерены инвестировать в экономику Казахстана более $1 млрд.