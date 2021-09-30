Министерство обороны Украины и турецкая компания Bayraktar Savunma подписали меморандум о сотрудничестве по строительству и обустройству совместного учебно-испытательного центра для обслуживания, ремонта, модернизации беспилотных летательных аппаратов Bayraktar и обучения персонала по их эксплуатации, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины Владимира Зеленского, в присутствии которого был подписан документ.

С украинской стороны подпись под соглашением поставил министр обороны Андрей Таран, с турецкой – генеральный директор компании Bayraktar Халук Байрактар.

«Мы ждали этого момента очень долго. Это важное событие для нас», – отметил Владимир Зеленский после церемонии подписания.

Украинский лидер выразил благодарность от себя лично и от имени украинского народа президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за оказанную помощь при реализации проекта. Владимир Зеленский подчеркнул, что «это реальная поддержка суверенитета и независимости Украины».

Согласно документу, Bayraktar Savunma построит центр на принадлежащих Минобороны Украины землях вблизи Василькова (Киевская область). В центре также будет осуществляться обучение и подготовка персонала для работы с БПЛА. Предполагается, что впоследствии в Украине будет построен ряд таких центров.

По информации Министерства обороны, следующим этапом будет налаживание украинского-турецкого производства БПЛА. Bayraktar Savunma планирует инвестировать средства в строительство в Украине завода по изготовлению беспилотников, где будут работать украинские специалисты. Это создаст новые рабочие места и обеспечит поступления в бюджет.

Как писал ранее TRT на русском, группа в составе 75 украинских военнослужащих прошла в Турции подготовку по использованию ударных БПЛА Bayraktar TB2 по следующим специальностям: оператор БПЛА, техник-механик БпАК, техник-авионик БпАК. В декабре 2020-го Киев и Анкара подписали первые прямые соглашения в области обмена технологиями производства корветов и ударных БПЛА для нужд украинской армии. Проекты направлены на усиление украинского флота с целью повышения безопасности в Черном и Азовском морях.