Президент США Дональд Трамп в ходе саммита НАТО в Гааге, прошедшего 24–25 июня, заявил, что при нем Россия не станет атаковать страны альянса. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на трех европейских чиновников, присутствовавших на встрече.

По информации источников, Трамп дал союзникам четкое обещание. Он «поклялся, что Россия не нападет на НАТО», пока он занимает пост президента. Кроме того, Трамп одобрительно высказался о росте оборонных расходов и позициях стран, которые приближаются к целевому показателю в 2% ВВП.

Очередные выборы президента США состоятся в ноябре 2028 года. Инаугурация нового главы государства запланирована на январь 2029-го.

Ранее президент России Владимир Путин называл заявления о подготовке нападения на НАТО абсурдом. По его словам, это «бред, в который пытаются заставить поверить население западноевропейских стран» ради сохранения «собственного имперского положения и величия».

В Кремле также заявляли, что цель подобных утверждений — создать образ угрозы и таким образом протолкнуть решение о повышении военных расходов стран НАТО до уровня 5% от ВВП.

Страны НАТО договорились в среду кардинально увеличить годовые оборонные расходы до 5% ВВП к 2035 году и подтвердили приверженность коллективной обороне. Альянс повторил свои обязательства о том, что «нападение на одного является нападением на всех».

В декларации саммита в Гааге лидеры НАТО заявили, что оборонные обязательства будут состоять из инвестиций не менее 3,5% ВВП в год на основные оборонные потребности. Союзники также пообещали тратить до 1,5% ВВП на расходы, связанные с безопасностью, включая защиту критической инфраструктуры и укрепление оборонно-промышленной базы альянса.