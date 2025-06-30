Президент США Дональд Трамп подписал указ о прекращении программы санкций против Сирии, направленный на поддержку стабильности и мира в стране, сообщается на сайте Белого дома. Документ сохраняет ограничения против Башара Асада, его окружения, нарушителей прав человека, наркоторговцев и лиц, связанных с использованием химического оружия.

Указ позволяет смягчить экспортные ограничения на определенные товары и снять запреты на гуманитарную помощь Сирии.

«Санкции США были введены в ответ на жестокие действия режима Асада против сирийского народа и его прямую поддержку терроризма в регионе. Недавние позитивные изменения в Сирии после падения режима демонстрируют перспективы стабильного и мирного будущего», — говорится в заявлении.



Трамп также поручил госсекретарю рассмотреть возможность исключения сирийского движения «Хайят Тахрир аш-Шам» из списка террористических организаций, а также снятия соответствующего статуса с его лидера Ахмеда аш-Шара. Кроме того, было предложено пересмотреть включение Сирии в список государств-спонсоров терроризма.

Американский лидер подчеркнул, что снятие санкций поможет Сирии бороться с терроризмом и восстановить страну, не усиливая при этом вредоносные группировки.

Решение реализует обещание Трампа от 13 мая 2025 года «дать Сирии шанс на величие». «Я распоряжусь о прекращении санкций в отношении Сирии, чтобы дать ей шанс на величие. Теперь их время сиять. Мы снимаем все ограничения. Удачи, Сирия, покажите нам нечто по-настоящему выдающееся», — заявил тогда Трамп. Госдепартамент уже выдал 180-дневную отсрочку санкций по Закону Цезаря, а Минфин США разрешил транзакции с временным правительством Сирии.