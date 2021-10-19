Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в парламенте Анголы в ходе официального визита в африканскую страну, заявил, что Анкара ведет борьбу с несправедливостью в политической системе мира. Выдержки из его выступления опубликованы на сайте администрации главы государства.

«Мы утверждаем, что судьба человечества не может и не должна быть брошена на милость горстки стран-победителей во Второй мировой войне», – сказал лидер Турции.

По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, невозможно жить с мыслью о том, что архитектура глобальной безопасности останется прежней, в том время как мир меняется практически во всех сферах жизни – радикальные преобразования претерпевают дипломатия, торговля и международные отношения.

«Игнорирование необходимости перемен – несправедливость по отношению к Африке и таким сильным странам континента, как Ангола. <...> Турция отвергает ориентированные на Запад ориенталистские подходы к африканскому континенту. Мы видим всех народов Африки как наших друзей», – добавил лидер Турецкой Республики.

Эрдоган подчеркнул, что Турция осознает богатство, которое Африка дала всему миру своей историей, культурой и людьми, а также указал на огромный потенциал Африки во всех областях.

«Мы никогда не принимаем уравнение в двусторонних отношениях, когда одна сторона всегда выигрывает, а другая проигрывает, или одна сторона всегда является производителем, а другая – потребителем. Наша цель – побеждать, развиваться, расти и идти вместе», – заключил президент Турции.

Вопрос о модернизации и реформировании институтов ООН, в частности Совета безопасности, активно обсуждается последнее десятилетие как в ходе международных форумов, так и на заседаниях руководящих органов организации. В сентябре 2021 года, выступая на Генассамблее ООН, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга призвал к реформе Совбеза с тем, чтобы этот орган отражал реалии XXI века. На этой же сессии министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрарда выступил с инициативой о реформе Совбеза, которая включает регулирование права вето постоянных членов организации. По его словам, это предложение поддерживают более 100 государств.

Франция поддержала идею о реформе Совбеза, заявив, что «давно поддерживает» идею увеличения состава его участников – как постоянных, так и непостоянных. Париж выступает за идею включения Германии, Бразилии, Индии и Японии в число постоянных членов постоянного членства, а также за расширение присутствия африканских стран, в том числе среди постоянных членов.

Россия также неоднократно выступала в поддержку расширения органа при сохранении его компактности. В Москве считают, что увеличение числа постоянных членов должно происходить за счет не западных стран, а развивающихся государств. «Мы убеждены, что все содержание реформы должно быть посвящено расширению представленности в Совете Безопасности стран, представляющих развивающийся мир, – Африку, Азию и Латинскую Америку», – заявлял 7 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Руанды Венсаном Бирутой.