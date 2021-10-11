Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готовится к дипломатическому турне по Африке, пишет Daily Sabah. Тур лидера страны , который начнется 17 октября и продлится четыре дня, охватит Анголу, Нигерию и Того.

Отношения Анкары с Африкой продолжают расширяться и углубляться даже несмотря на пандемию COVID-19. В течение лета Эрдоган принял в Турции шесть лидеров африканских стран, а также провел телефонные разговоры с главами еще девяти государств Черного континента. Теперь турецкий лидер готовится почтить своим присутствием сразу три африканских страны.

Первой остановкой будет Ангола. В июле Эрдоган принимал в Турции своего ангольского коллегу Жуана Лоренсу, в результате чего было подписано 10 двусторонних соглашений о сотрудничестве, которые стали первыми в своем роде между двумя странами на президентском уровне. Эрдоган нанесет ответный визит в Анголу 17-18 октября. Ожидается, что в ходе визита будет объявлено об увеличении объема торговли. Эрдоган также заявил, что Анкара будет поддерживать Анголу как страну, зарекомендовавшую себя в борьбе с терроризмом.

Вторая остановка в африканском туре – Нигерия, где турецкий лидер будет находиться 18-19 октября. Эрдоган посещал Нигерию с официальным визитом в далеком марте 2016 года, а в в октябре 2017 года принимал президента Нигерии Мохаммаду Бухари в Анкаре. Эрдоган заявил нигерийскому лидеру, что Турция готова использовать все возможности для реализации всего потенциала экономических отношений между странами.

Последней остановкой африканского тура Эрдогана станет Того. В августе президент Турции провел телефонный разговор с президентом Того Фором Гнассингбе. В ходе беседы Эрдоган заявил, что сотрудничество с Того в области безопасности окажет позитивный эффект на развитие отношений между странами.

А 17-18 декабря в Стамбуле состоится III саммит турецко-африканского партнерства. На саммите, в котором также примет участие Эрдоган, ожидаются многие главы государств и правительств африканских стран, министры, высокопоставленные должностные лица и представители региональных и международных организаций.

Первый саммит турецко-африканского партнерства прошел в 2008 году в Стамбуле, второй – в 2014 году в Экваториальной Гвинее.

Согласно опросу, проведенному неправительственной организацией AfricaLeads, Турция неуклонно развивает положительный имидж в Африке. Этот рост, похоже, происходит за счет Франции, рейтинг которой на континенте падает. Так, в 2019 году Франция заняла пятое место с положительным имиджем в 21%, в 2020 году – шестое с 20%, а в этом году рейтинг опустился до седьмого места с 17%. Напротив, популярность Турции подскочила с 8% в 2020 году до 15% в 2021 году, увеличившись почти в два раза. Это позволилоТурции занять восьмое место в рейтинге «Восприятия зарубежных стран».