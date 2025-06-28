США отказались от использования проникающих бомб при ударе по ядерному объекту в иранском Исфахане. Об этом, как сообщает CNN, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн.

Он выступил на закрытом брифинге для сенаторов. Это первое официальное объяснение, почему по Исфахану не нанесли удар бункерными боеприпасами.

По данным телеканала, США использовали крылатые ракеты для атаки на завод по конверсии урана в Исфахане. В то же время проникающие боеприпасы были применены против подземных объектов в Фордо и Натанзе.

Израиль начал удары по Ирану 13 июня. Целями стали объекты ядерной программы, а также высокопоставленные военные и ученые. 22 июня США присоединились к атаке. На следующий день президент Дональд Трамп объявил о согласии Ирана и Израиля на прекращение огня.

Спустя неделю после ударов точная оценка их последствий остается неизвестной. CNN и The New York Times со ссылкой на разведывательные данные сообщают, что уничтожена лишь малая часть ядерного материала. Основные запасы урана Ирану удалось спрятать.

Также утверждается, что удары США нанесли меньший ущерб, чем рассчитывала администрация Трампа. В Белом доме это опровергли. Глава ЦРУ заявил, что ядерная программа Ирана понесла «серьезный урон» в результате совместной атаки США и Израиля.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что обогащенный уран Ирана исчез из поля зрения инспекторов. Речь идет о 400 кг урана, обогащенного до 60% — это уже близко к оружейному уровню.

«Мы не знаем, где находится этот уран, — признал Гросси. — С начала боевых действий мы полностью потеряли контроль».

Иранские власти утверждают, что уран переместили «для защиты» перед ударами США по ключевым объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане.