Министры иностранных дел стран Лиги арабских государств провели встречу в Стамбуле, по итогам которой приняли заявление с резкой критикой действий Израиля. В документе осуждаются удары по Ирану, а также подчеркивается необходимость немедленного прекращения атак и снижения напряженности в регионе.

ЛАГ назвала удары Израиля «явным нарушением суверенитета государства — члена ООН» и предупредила о рисках для всей региональной безопасности. Участники встречи выразили поддержку возобновлению переговоров по иранской ядерной программе и призвали активизировать дипломатические усилия в этом направлении.

В заявлении содержится призыв к международному сообществу, прежде всего к Организации Объединенных Наций, «взять на себя ответственность» за прекращение израильской агрессии. Отмечается, что действия Израиля нарушают международное право и подрывают стабильность на Ближнем Востоке. ЛАГ подчеркнула, что урегулирование кризисов возможно только путем дипломатии и диалога в рамках Устава ООН.

По мнению арабских стран, достижение устойчивого перемирия возможно лишь при устранении первопричин конфликта. Среди них названы прекращение атак Израиля на сектор Газа, обеспечение немедленной и устойчивой гуманитарной помощи через ООН, а также остановка незаконной деятельности Израиля на Западном берегу, подрывающей перспективу создания двух государств.

Министры заявили, что Израиль «толкает регион к дальнейшей эскалации» и призвали международное сообщество предпринять конкретные шаги для прекращения агрессивной политики Тель-Авива. В заявлении также подтверждена поддержка справедливого и всеобъемлющего мира на основе международных резолюций и Арабской мирной инициативы 2002 года.

Отдельно подчеркивается важность соблюдения свободы судоходства в международных водах. Участники встречи предупредили, что любые атаки в этих районах могут иметь серьезные последствия для глобальной экономики и энергетической безопасности.

ЛАГ также осудила любые нарушения воздушного пространства стран региона и выразила обеспокоенность возможными ударами по ядерным объектам, находящимся под контролем МАГАТЭ. В заявлении говорится о риске радиационных утечек и разрушительных последствиях для людей и окружающей среды.

Кроме того, арабские страны призвали создать на Ближнем Востоке зону, свободную от ядерного и других видов оружия массового уничтожения.