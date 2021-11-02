Украина и Турция ведут переговоры по созданию на украинской территории мощностей по запуску полного цикла производства беспилотных летательных аппаратов Bayraktar, сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар в интервью «Радио Свобода».

По словам дипломата, уже ведутся работы по выделению земельного участка для предметных работ по сооружению центра хранения и ремонта беспилотников.

«Также параллельно идут работы по созданию производственных мощностей и выпуску Bayraktar в Украине. Информация, которой я владею, говорит о полномасштабном производстве беспилотных аппаратов с нуля, которые могут использоваться как для нужд ВСУ, так и для поставок на рынки третьих стран», – заявил Боднар.

Предполагаемых сроков реализации проекта посол не назвал, сообщив, что работы идут быстрыми темпами, и это «точно не годы, а месяцы».

По словам главы дипмиссии, беспилотники Bayraktar заинтересовали уже многие страны. «Производственные мощности в Турции, мне кажется, достаточно заполнены. Поэтому дополнительные производственные мощности полного цикла также и в интересах турецкой стороны – чтобы осваивать новые рынки и совместно проводить как испытания, так и позже, возможно, обучение некоторых иностранных коллег, чтобы владеть этой технологией и совместно формировать оборонную сферу», – пояснил он.

19 сентября Минобороны Украины и турецкая компания Bayraktar Savunma подписали меморандум о строительстве и обустройстве общего учебно-испытательного центра для обслуживания, текущего ремонта, модернизации беспилотников, а также обучения персонала, связанного с эксплуатацией БПЛА Bayraktar. Согласно документу, Bayraktar Savunma построит центр на принадлежащих Минобороны Украины землях вблизи Василькова (Киевская область). Предполагается, что впоследствии в Украине будет построен ряд таких центров. По информации Министерства обороны, следующим этапом будет налаживание украинского-турецкого производства БПЛА. Bayraktar Savunma планирует инвестировать средства в строительство в Украине завода по изготовлению беспилотников, где будут работать украинские специалисты. Это создаст новые рабочие места и обеспечит поступления в бюджет.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины ранее подтвердил, что украинские военные 26 октября впервые применили в Донбассе аппарат Bayraktar. Командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что Bayraktar всегда поднимаются в воздух с боевым боекомплектом и применяются там, «где необходимо усиление». При этом он уточнил, что закупленные у Турции разведывательно-ударные беспилотники находятся на боевом дежурстве еще с весны 2021 года.

Как писал ранее TRT на русском, группа в составе 75 украинских военнослужащих прошла в Турции подготовку по использованию ударных БПЛА Bayraktar TB2 по следующим специальностям: оператор БПЛА, техник-механик БпАК, техник-авионик БпАК.