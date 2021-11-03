Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое позволяет пяти силовым ведомствам проводить все закупки в закрытом порядке. Соответствующий документ правительства опубликован на портале правовой информации.

С 1 января 2022 года в перечень войдут Росгвардия, Федеральная служба охраны (ФСО). Помимо этого, скроют все закупки Минобороны, Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Службы внешней разведки (СВР): сейчас эти ведомства засекречивают только закупки, необходимые для обеспечения нужд обороны и безопасности.

Росгвардия предлагала засекретить свои госзакупки еще в апреле 2019 года. В обосновании предложенных поправок ведомство заявляло, что войска национальной гвардии РФ «являются государственной военной организацией, предназначенной для обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина». В том же году скрыть свои закупки предложила и ФСО из-за «увеличения количества угроз, в том числе террористического характера, в отношении объектов государственной охраны».

В июне 2020 года Минфин также выступил с предложением засекретить закупки Росгвардии, ФСО и Роскосмоса. По мнению чиновников, нововведение поможет упростить и систематизировать порядок госзакупок, а также обеспечить «конфиденциальность» информации. В июле этого же года Роскосмос предложил засекретить некоторые закупки госкорпорации из-за того, что иностранные государства анализируют открытую информацию.

В августе 2020 года в Минобороны предложили засекретить практически всю информацию об оборонной сфере: согласно документу, исключения планируется сделать для сведений о нарушениях прав и свобод человека, чрезвычайных ситуациях и для информации о загрязнении окружающей среды. Весь перечень сведений, которые собираются отнести к служебной тайне, будет составляться министерством самостоятельно. Утверждать перечень будет президент.

Закупки российских силовых ведомств не раз приводили к публичным скандалам и даже к отмене тендеров. Так, Росгвардии пришлось повторно объявлять тендер на поставку мебели стоимостью 35,8 млн рублей для своей московской штаб-квартиры, включая стол для переговоров из искусственного камня за 5,5 млн рублей, после того как годом ранее им не удалось провести закупки под давлением СМИ. При этом открытая система госзакупок была единственной возможностью для общества контролировать расходы силовиками бюджетных средств, включая закупки алкоголя. Например, после анализа данных на сайте госзакупок выяснилось, что в 2020 году хозяйственное управление Службы внешней разведки СВР – ФКП «Ясень» – потратило на алкоголь 15,6 млн рублей, впервые заказав больше вина, чем водки.