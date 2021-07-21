Турецкая компания Baykar впервые продемонстрировала концептуальный дизайн новой системы боевых беспилотных летательных аппаратов (Muharip İnsansız Uçak Sistemi, MİUS). Изображения размещены на странице компании в Twitter.

«Впервые делимся изображениями концептуального дизайна проекта системы боевых беспилотных летательных аппаратов. Желаем нашему народу и всему исламскому миру счастливого праздника Курбан-байрам», – говорится в публикации компании.

Первый полет нового беспилотника должен состояться в 2023 году. На текущий момент разработка аппарата находится на стадии концептуального проектирования. Дрон получит украинский авиационный двухконтурный турбореактивный двигатель АИ-25ТЛТ от «Мотор Сич».

Портал Defense Express приводит следующие характеристики беспилотников:

Рабочая высота - 12 км;

Время работы - 5 часов в воздухе;

Скорость - более 900 км/ч;

Полезная нагрузка - 1000 кг;

Дальность полета - не ограничена.

Разработка MİUS ведется силами Baykar – одного из ведущих производителей дронов в Турции. Эта компания является разработчиком беспилотников Bayraktar TB2, продемонстрировавших свою эффективность в ходе боевых действий в Сирии и Ливии, а также Второй Карабахской войне.

Как ранее писал TRT на русском, соглашения о поставке беспилотников производства Baykar уже подписаны с Польшей, Албанией, Марокко и Украиной.