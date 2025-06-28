Служба безопасности Украины заявила, что в ночь с 27 на 28 июня украинские дроны атаковали военный аэродром «Кировское» в аннексированном Россией Крыму.

По информации ведомства, были поражены места размещения авиационной техники, систем ПВО, складов боеприпасов, а также разведывательных и ударных беспилотников.

СБУ утверждает, что уничтожены три военных вертолета — Ми-8, Ми-26 и Ми-28, а также самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1». В течение ночи на аэродроме происходила вторичная детонация.

В заявлении подчеркивается, что украинская спецслужба «системно работает над снижением способностей России наносить авиационно-бомбовые удары по территории Украины».

«Оккупанты должны отдавать себе отчет, что их дорогостоящая техника и боеприпасы не защищены нигде: ни на линии фронта, ни на оккупированных территориях, ни в глубоком тылу», — говорится в сообщении.

Комментариев со стороны российских властей пока не поступало.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о подготовке новых контрактов на десятки тысяч дальнобойных беспилотников для нанесения систематических ударов по военным объектам на территории России. По его словам, соответствующее решение было принято около двух недель назад, а сами операции уже ведутся по утвержденному графику.

«Украина переходит к следующей фазе стратегии, разработанной еще в прошлом году, — заявил Умеров. — Это долгосрочная кампания глубинных ударов по критической инфраструктуре противника. Все поставки идут по расписанию, удары наносятся ежедневно». Министр подчеркнул, что речь идет исключительно о военных целях.