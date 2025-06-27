ВОЙНА В УКРАИНЕ
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«Паутина 2»? Украина подорвала несколько Су-34 в Волгоградской области
Два самолета уничтожены, два повреждены, утверждают в украинском Генштабе
«Паутина 2»? Украина подорвала несколько Су-34 в Волгоградской области
/ AFP
27 июня 2025 г.

В ночь на 27 июня украинские Силы специальных операций и Служба безопасности Украины при поддержке других военных подразделений нанесли удар по аэродрому Мариновка в Волгоградской области России. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

По предварительным данным, были уничтожены два российских истребителя-бомбардировщика Су-34, еще два получили повреждения. Атака также вызвала пожар в технико-эксплуатационном блоке аэродрома — объекте, где проводится обслуживание и ремонт боевых самолетов.

Генштаб отметил, что Су-34 активно используются для нанесения ракетно-бомбовых ударов по украинской территории, в том числе при сбросе управляемых авиабомб.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

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