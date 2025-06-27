В ночь на 27 июня украинские Силы специальных операций и Служба безопасности Украины при поддержке других военных подразделений нанесли удар по аэродрому Мариновка в Волгоградской области России. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

По предварительным данным, были уничтожены два российских истребителя-бомбардировщика Су-34, еще два получили повреждения. Атака также вызвала пожар в технико-эксплуатационном блоке аэродрома — объекте, где проводится обслуживание и ремонт боевых самолетов.

Генштаб отметил, что Су-34 активно используются для нанесения ракетно-бомбовых ударов по украинской территории, в том числе при сбросе управляемых авиабомб.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.