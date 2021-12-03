В рабочей поездке в Израиль украинского министра обороны Алексея Резникова сопровождали замминистра по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко, посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук и один из ближайших советников Андрей Мирошниченко. Несмотря на очевидную важность подобных контактов для украинской «оборонки», он не получил широкого освещения в СМИ: по словам украинских экспертов, принимающая сторона попросила гостей быть аккуратнее с публичными выступлениями, чтобы лишний раз не нервировать Кремль.

Россия месяцем ранее уже продемонстрировала тотальное неумение отличать политику от бизнеса в сфере оборонной промышленности, когда беспилотник Bayraktar турецкого производства был замечен в районе Донбасса. Несмотря на то, что Анкара сразу расставила все точки над «и», указав на разницу между официальной линией государства и продажами военной техники, Кремль, конечно же, это не убедило. Ситуация дала российскому официозу очередной повод прибегнуть к традиционному нарративу о якобы попрании Минских договоренностей и дестабилизации ситуации.

Кремль изначально был недоволен победой на президентских выборах в Украине Владимира Зеленского из-за того, что демократия взяла верх над привычным для российского понимания административным ресурсом. Именно поэтому курс, который в последнее время проводит активная дипломатия Киева, обречен нервировать российскую сторону. И неважно, кто будет фигурировать вторым элементом в уравнении — представители израильского или турецкого оборонпрома, убедить Москву в том, что соответствующие контакты развиваются в рамках бизнес-модели, невозможно.

Негласное эмбарго

Несколько лет назад украинский посол в Тель-Авиве Геннадий Надоленко в своем открытом письме посетовал, что с 2014 года израильские вооружения до Киева банально не доходят. К примеру, когда военные представители еврейского правительства дали зеленый свет на поставку украинцам беспилотных самолетов компании Aeronautics, министерство иностранных дел самым неожиданным образом ветировало подобную инициативу. И попыток начать поставки продвинутой техники Киеву было несколько, если верить чиновникам Израиля. Все они потерпели неудачу.

К этому могли приложить руку власти России. По признанию Ариэля Бульштейна, бывшего советника экс-премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, Москва в свое время не раз соглашалась с требованием израильтян не предоставлять определенные виды вооружений Ирану. Заморозка соответствующих запросов со стороны Тегерана, по его словам, происходила как минимум два раза. Взамен Москва выставила израильтянам собственное условие — соблюдать ее «красные линии» на постсоветском пространстве и не интенсифицировать оборонные связи с Украиной и Грузией.

На более низких уровнях это взаимодействие, естественно, продолжается. Так, Киев должен получить около 500 штурмовых винтовок «Форт-221» и «Форт-224», представляющих собой лицензионные копии израильской Tavor. Есть планы принять на вооружение украинской армии два новых пистолета «Форт-17» и «Форт-14ТПН». Это также будет сделано по израильской лицензии.

Преемственность в украинском досье

Не исключено, что любые шаги в сфере развития оборонного сотрудничества между Украиной и Израилем в эпоху премьерства Натфали Беннета российская пропаганда может запросто интерпретировать превратно, как это было в случае с контактами между Анкарой и Киевом. Тем более, что тезис об исключительном уровне российско-израильских отношений при предыдущем главе правительства — Нетаньяху — лежит на поверхности, и действующего премьера при любом удобном случае можно упрекнуть за несоблюдение принципа преемственности.

Однако факт в том, что фундамент для сближения с Зеленским заложил не кто-нибудь, а бывший премьер, который давно заработал реноме «друга Владимира Путина». Свидетельством тому стало то, что в 2019 году Нетаньяху нанес первый за 20 лет визит в Украину — почти сразу после того, как Зеленский вступил в президентскую должность. По итогам переговоров на высшем уровне были приняты решения начать работу над ратификацией соглашения о свободной торговле между странами и открыть в Украине и в Израиле офисы по развитию высоких технологий.

Что бы ни было на уме у сионистского правительства, но Украина нуждается в развитии связей, а не в покорной самоизоляции из-за капризов соседа.

Безусловно, тот факт, что израильская сторона попросила прибывшего к ней с визитом Алексея Резникова не делать острых публичных высказываний, свидетельствует, что израильские власти по-прежнему боятся испытывать терпение Кремля. Но экспортеров продвинутого оружия в мире много, и сдержать интерес энергичного украинского лидера к боевой технике вряд ли получится. Зеленский и сам посылает соответствующий сигнал, продемонстрировав в этом году США интерес к приобретению новых систем противовоздушной и противоракетной обороны.