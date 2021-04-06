Глава фракции правящей партии «Мой шаг» в Национальном собрании (НС) Армении Лилит Макунц фактически поддержала заявления руководства страны, касающиеся пересмотра отношений с Турцией.

По ее словам, высказывания должностных лиц на эту тему сделаны в контексте происходящих в регионе перемен. «Каждое заявление нужно рассматривать глубинно, не озвучивать такие формулировки, которых нет в подтексте. Озвученные заявления были сделаны в контексте региональных процессов», – отметила Макунц.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что нужно сформировать в регионе благоприятную атмосферу вокруг Армении, а «для этого мы должны изменить свою точку зрения относительно региона». «В регионе у нас есть враги, но давайте зафиксируем, что чем больше мы считаем их врагами, тем больше они считают нас врагами», – добавил он.

28 марта секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян также заявил о необходимости корректировки подходов Еревана в отношении Анкары.

На вопрос телеведущего, является ли Турция вражеским государством, Григорян ответил: «Если мы идем на разблокирование [коммуникаций] региона, то в наших подходах должны быть определенные корректировки, и мы в этом направлении работаем».

Ранее о возможной нормализации отношений с Арменией говорил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, это может произойти, если власти страны изменят конфронтационный курс и сделают шаг навстречу Анкаре.

В то же время второй президент Армении Роберт Кочарян в эфире программы «Познер» на Первом канале российского телевидения заявил, что «слишком несправедливый мир» с Азербайджаном не может быть «долгим и вечным».

Так он охарактеризовал трехстороннее соглашение Еревана, Баку и Москвы об урегулировании прошлогоднего конфликта в Карабахе.

«Поэтому все-таки на ситуацию надо смотреть следующим образом: если мы хотим поставить точку на конфликте, то нужно найти решение, которое будет справедливым», – резюмировал Кочарян, намеревающийся выступить во главе создаваемой коалиции оппонентов партии Пашиняна на будущих парламентских выборах.