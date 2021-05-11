Турция является врагом Армении, однако вражда между двумя странами должна быть управляема, заявил и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян в ходе специального заседания парламента.

«Конечно, Турция является врагом Армении, так сложилось исторически. Однако пришло время, чтобы эта вражда стала управляемой», – цитирует ТАСС ответ Пашиняна на вопрос одного из депутатов о его отношении к Турции.

И. о. премьер-министра и представители его команды уже не первый раз осторожно высказываются в пользу возможной хотя бы относительной нормализации отношений с Анкарой. Ранее он заявлял о том, что нужно сформировать в регионе благоприятную атмосферу вокруг Армении, а «для этого мы должны изменить свою точку зрения относительно региона».

«В регионе у нас есть враги, но давайте зафиксируем, что чем больше мы считаем их врагами, тем больше они считают нас врагами», – добавил он.

Президент Армении Армен Саркисян также считает, что Еревану необходимо более активно развивать отношения с Азербайджаном.

Саркисян уточнил, что разблокировка транспортных коммуникаций с Турцией и Азербайджаном предполагает «много трудностей», поэтому предварительно необходимо совершить «тысячу и один шаг».

«Но то, что Армения нуждается в более активном развитии и политических, и дипломатических, и экономических отношений и с Грузией, и с Азербайджаном – факт», – отметил политик.

На данный момент между Анкарой и Ереваном нет дипломатических связей. В 2009 году в Цюрихе министры иностранных дел двух стран подписали протоколы об установлении дипотношений и о принципах взаимоотношений, однако эти документы не были ратифицированы сторонами. 1 марта 2018 года Армения объявила об аннулировании протоколов.

Ранее о нормализации отношений с Арменией заявляли лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. Для этого, по их словам, прежде всего, Еревану необходимо изменить конфронтационный курс в отношении соседей.