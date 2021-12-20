«Яндекс.Маршрутизация» начала работать на турецком рынке, пишетInc.

Решение для автоматического планирования маршрутов внедрила входящая в тройку крупнейших онлайн-супермаркетов Турции компания istegelsin. Уже сейчас продукт интегрирован во все дарксторы сети.

Ожидаемая доля доставленных в срок продуктов составит не менее 99%, а пробег транспорта будет сокращен на 15%.

istegelsin — это первый супермаркет в Турции, который работает полностью онлайн. Компания доставляет тысячи товаров во всех 81 провинциях Турецкой Республики. Сейчас приложением пользуются более 2,5 млн клиентов.

«Наши данные показывают, что в бизнесе продажи и доставки продуктов питания и товаров повседневного спроса повышение эффективности «последней мили» на 15–25% приводит к увеличению маржинальности на 5%», — сказал руководитель «Яндекс.Маршрутизации» Данил Шелехов.

«Яндекс.Маршрутизация» — облачная платформа для управления доставкой. Продукт использует исторические данные о пробках для точного прогноза времени прибытия курьеров и позволяет автоматически строить оптимальные маршруты для компаний с большим количеством заказов. Также маршруты строятся с учетом всех необходимых ограничений, например, если нужно доставлять замороженные продукты. Проект помогает увеличить количество заказов на одну машину и масштабировать проект без потери качества сервиса.

На прошлой неделе TRT на русском писал о заключенном между турецкой строительной компанией ENKA и «Яндексом» соглашении о строительстве новой штаб-квартиры российской интернет-компании в Москве. Стоимость контракта составляет 500 млн евро без учета НДС. Проект планируется завершить во II квартале 2024 года.

В сентябре на турецкий рынок вышелеще один сервис «Яндекса» — «Яндекс.Заправки». Сервис подключил одну из крупнейших топливных сетей Турции OPET, куда входят 15% АЗС Турции — это около 1700 станций. На них можно оплачивать топливо в «Яндекс.Заправках», которые встроены в турецкую версию «Навигатора».