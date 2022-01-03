Совокупное состояние российских миллиардеров за 2021 год выросло на $56,215 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Больше всех за минувший год — на $7,68 млрд — разбогател совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон. Теперь его состояние оценивается в $32,4 млрд, он самый богатый россиянин в рейтинге.

Вторым по богатству россиянином является президент горно-металлургической компании «Норникель» Владимир Потанин, чье состояние за 2021 год выросло на $846 млн до $30,9 млрд. Тройку самых богатых россиян замыкает основной владелец горнодобывающей и металлургической компании «Северсталь» Алексей Мордашов, который за год стал богаче на $5,77 млрд, его состояние оценивается в $28,8 млрд.

За ними следуют: бенефициар сталелитейной компании НЛМК Владимир Лисин (+$4,14 млрд за год, общее состояние оценивается в $28 млрд), один из владельцев нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов (+$5,51 млрд, $22,8 млрд), владелец доли в «Новатэке» Геннадий Тимченко (+$5,78 млрд, $22,4 млрд), основатель и владелец USM Holdings Алишер Усманов (+$145 млн, $21,3 млрд), основной владелец частной бизнес-группы «Ренова» и президент фонда «Сколково» Виктор Вексельберг (+$2,37 млрд, $18,5 млрд).

Также в топ-10 самых богатых россиян попали Роман Абрамович, чье состояние уменьшилось на $420 млн и составило $18 млрд, и Андрей Мельниченко, капитал которого сократился на $622 млн до $17,5 млрд.

Летом TRT на русском писал, что в руках 500 «сверхбогатых» россиян сосредоточена почти половина всех активов страны. Менее 0,0001% взрослого населения РФ в совокупности владеют 40% всех финансовых активов, принадлежащих гражданам РФ, — это больше $600 млрд. При этом ЮНИСЕФ оцениваетколичество недоедающих россиян в 9 млн человек. 400 тысяч россиян находятся на грани голода, из-за нехватки денег они вынуждены ограничивать количество еды и пропускать приемы пищи.