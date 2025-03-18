Что скрывают секретные материалы о Кеннеди?
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Что скрывают секретные материалы о Кеннеди?Дональд Трамп анонсировал рассекречивание материалов, касающихся убийства президента Джона Ф. Кеннеди. Какие тайны могут быть раскрыты в этих документах?
Что скрывают секретные материалы о Кеннеди?
18 марта 2025 г.

В понедельник президент США Дональд Трамп объявил, что сегодня будет опубликовано 80 000 страниц ранее засекреченных документов, связанных с убийством президента США Джона Ф. Кеннеди. Это решение он назвал выполнением своего предвыборного обещания.

Напомним, в январе Трамп подписал указ, предписывающий рассекречивание материалов об убийствах 35-го президента США Джона Ф. Кеннеди, его брата, сенатора и бывшего генерального прокурора Роберта Кеннеди, а также лидера движения за гражданские права Мартина Лютера Кинга-младшего.

В указе говорится, что эти трагические события оставались скрытыми более 50 лет, и теперь семьи жертв и американский народ заслуживают прозрачности и правды. Указ подчеркивает, что это в интересах национальной безопасности — наконец-то раскрыть все материалы без дальнейших задержек.

Согласно Закону о раскрытии записей об убийстве президента Кеннеди 1992 года, все связанные с этим события документы должны были быть раскрыты до 26 октября 2017 года, если только президент не подтвердит, что дальнейшее отсрочивание необходимо из-за угрозы безопасности. 

Однако в 2017 и 2018 годах были выданы временные разрешения на сохранение секретности в отношении определенных документов. Тогда говорилось, что часть документов осталась под грифом секретности из-за возражений спецслужб. Последний крупный массив файлов был обнародован в 2022 году, когда Национальный архив США раскрыл около 13 000 новых документов.

Однако в 2025 году президент США, как указано в его распоряжении, пришел к выводу, что «продолжение сокрытия информации противоречит общественным интересам» и что «настало время для раскрытия этих записей».

Трамп обязал директора национальной разведки и генпрокурора США в течение 15 дней представить план «полного и окончательного» обнародования документов, связанных с убийством президента Кеннеди. В течение 45 дней они должны представить аналогичный план по раскрытию материалов, касающихся убийств Роберта Кеннеди и Мартина Лютера Кинга.

Находясь в Центре Кеннеди в Вашингтоне в понедельник Трамп заявил:«Люди ждали этого десятилетиями, и я дал указание, чтобы все материалы были обнародованы». Он опять напомнил, что поручил директору нацразведки Тулси Габбард и другим официальным лицам обеспечить полную публикацию документов без редактирования.

«Вам предстоит много читать», — сказал он. Трамп также подчеркнул, что публикация будет полной: «Я не думаю, что мы будем что-то редактировать. Я сказал: ничего не редактировать». По его словам, документы обещают быть «интересными» и займут около 80 000 страниц. 

Гибель американского президента в Далласе в 1963 году давно породила многочисленные теории заговора, некоторые из них поддерживал и сам Трамп. Его убийство официально приписывается Ли Харви Освальду, но версии заговора — о возможной причастности ЦРУ или второго стрелка — продолжают будоражить общество. 

Некоторые из наиболее распространенных версий гласят, что операция по устранению президента Кеннеди была заранее спланирована высокими эшелонами разведки, глобальными банками и секретными элитными организациями, желавшими избавиться от главы государства, который перестал следовать их указаниям.

Кеннеди, как считается, представлял угрозу для глобального проекта и «глубинного государства». Его политика по борьбе с Федеральной резервной системой и возвращению США к золотому стандарту ставила под угрозу мировое финансовое доминирование центральных банков.

После его убийства следующий президент, Линдон Джонсон, сразу же изменил курс и восстановил власть Федеральной резервной системы.

Нераскрытые архивы десятилетиями подпитывали эти подозрения.

Историки также с нетерпением ждут рассекречивания документов, надеясь пролить свет на обстоятельства убийства действующего президента.

Кроме того, ранее в этом году также сообщалось, что ФБР обнаружило около 2400 скрытых записей, связанных с убийством президента Кеннеди. Эти документы были найдены среди 14 000 страниц материалов в ходе обзора, инициированного указом президента Дональда Трампа. Однако, как сообщается, многие документы не были переданы специальной рабочей группе, которая должна была их проверить и раскрыть.

В конечном итоге раскрытие этих документов, в том числе материалов о расследованиях убийств Роберта Кеннеди и Мартина Лютера Кинга, может существенно изменить общественное восприятие правительственных действий и обеспечить новый взгляд на американскую историю.

Тем не менее стоит заранее поумерить аппетиты. Следует напомнить, что в январе 2025 года администрация Трампа уже выпустила долгожданные документы по делу Джеффри Эпштейна — миллиардера и педофила, который использовал свои связи с политиками и элитой для организации сети сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Эти документы были переданы консервативным инфлюенсерам, которые с гордостью продемонстрировали белые папки у Белого дома.

Однако радость быстро сменилась разочарованием, когда выяснилось, что материалы содержат мало новой информации. Генеральный прокурор США Пэм Бонди оказалась в центре критики после того, как не оправдала ожиданий, обещая «раскрыть сенсационные материалы», которые якобы могли изменить политическую и культурную картину страны. 

Она уверяла, что документы, включая журналы полетов и имена, вызовут шок. Однако, как только информация была обнародована, оказалось, что большая часть этих данных уже была доступна публике в ходе предыдущих расследований.

Поэтому утверждать, что раскрытие документов по делу Кеннеди может быть похожим на тот фарс — логично. После громких заявлений, которые в конечном итоге оказались лишь пустыми жестами, не трудно предположить, что нам снова попытаются преподнести давно известные факты.

Но если обещания все же будут выполнены, мир наконец получит полный доступ к этим документам. Какие тайны могут открыться после десятилетий ожидания?

 

 



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