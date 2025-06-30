Многолетний судебный процесс против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху снова приостановлен — теперь из-за дипломатических и вопросов национальной безопасности. Суд согласился отменить слушания на этой неделе после того, как Нетаньяху заявил, что должен сосредоточиться на срочных переговорах с ХАМАС и Ираном. Главы разведки поддержали его позицию, подчеркнув приоритет угроз безопасности.

Решение суда последовало спустя несколько дней после того, как Дональд Трамп неожиданно вмешался в ситуацию. Президент США раскритиковал израильских прокуроров, назвав процесс «охотой на ведьм» и потребовав немедленно его отменить.

Он также заявил, что США «не намерены мириться» с этим, учитывая многомиллиардную помощь Израилю. Нетаньяху быстро поблагодарил Трампа в соцсетях: «Вместе мы сделаем Ближний Восток великим снова!»

Дело против Нетаньяху открыли еще в 2019 году по делам о взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Все обвинения он отвергает. Следствие утверждает, что премьер и его жена получали дорогие подарки — сигары, шампанское и украшения — от миллиардеров в обмен на политические услуги. В других делах его обвиняют в попытках влиять на освещение своей персоны в СМИ. Процесс на протяжении уже пяти лет не раз откладывался, каждый раз Нетаньяху удается придумать новую отговорку, чтобы отложить заседание.

Адвокаты настаивают, что сейчас у премьера нет возможности участвовать в заседаниях суда: он якобы вовлечен в важные переговоры после недавней эскалации с Ираном и на фоне продолжающегося вторжения в Газу.

Изначально суд отклонил просьбу об отсрочке, но после заявлений от самого Нетаньяху и руководства разведки свое решение пересмотрел.

Оппозиционный лидер Яир Лапид заявил, что Трамп не должен вмешиваться в независимую судебную систему Израиля. Однако президент США продолжил давление, связав вопрос суда с американской финансовой поддержкой Израиля. По сути дела, Трамп открыто вмешался во внутренние дела другого государства, однако никого в правящей верхушке Израиля такой расклад, похоже, не смущает.

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