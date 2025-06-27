ПОЛИТИКА
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Нетаньяху не дали отсрочку по делу о коррупции
Суд и прокуратура Израиля отказали премьер-министру Биньямину Нетаньяху в отсрочке слушаний по делу о коррупции, посчитав аргументы недостаточными
Нетаньяху не дали отсрочку по делу о коррупции
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху / Reuters
13 часов назад

Генеральная прокуратура Израиля отклонила просьбу премьер-министра Биньямина Нетаньяху о двухнедельной отсрочке по делу о коррупции. Адвокаты политика ссылались на международную напряженность после атаки на Иран, но в прокуратуре заявили, что это не может быть основанием для переноса заседаний.

По информации The Times of Israel, ходатайство было подано после того, как президент США Дональд Трамп призвал отменить разбирательство, назвав его «охотой на ведьм». В прокуратуре указали, что «приближающийся судебный отпуск и медленный прогресс в процессе дачи показаний» не являются достаточной причиной для переноса.

В ведомстве напомнили, что ранее уже были сделаны уступки для удобства премьера — число слушаний сократили с трех до двух в неделю.

Суд Иерусалима также отказался перенести заседания. По данным телеканала Channel 12, в обращении адвоката Амита Хадада не содержалось аргументов, которые могли бы оправдать отсрочку. Юрист ссылался на «региональные и международные события» и предлагал перенести заседания на две недели.

Ранее Дональд Трамп заявил, что судебное преследование Нетаньяху нужно прекратить, назвав его «политически мотивированным».

Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит выдвинул против Нетаньяху обвинения в ноябре 2019 года. Премьеру инкриминируют взяточничество, злоупотребление доверием и использование служебного положения в личных целях. Первое заседание прошло в мае 2020 года.

Нетаньяху проходит по трем делам, получившим названия «1000», «2000» и «4000». В их рамках его обвиняют в получении подарков от бизнесменов, а также в продвижении выгодных условий для компаний в обмен на лояльное освещение в СМИ.

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