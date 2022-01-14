Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 13 января подписал указ об увеличении зарплат работникам бюджетной сферы. В соответствии с документом, с 1 января наступившего года должностные оклады военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов повышаются на 25%, остальных работников этих органов — на 20%.

Базовый оклад для воинских званий от рядового до лейтенанта установлен в размере 830 сомони ($73), а от звания старшего лейтенанта до генерала армии — 745 сомони ($66). С 1 июля на 20% также будут увеличены оклады работникам других органов власти и госуправления, учреждений образования, науки, культуры, спорта, здравоохранения, социальной защиты и т. д. Размер базового оклада для расчета зарплат работников сферы здравоохранения повышается на 20% — до 366 сомони ($32), обратила внимание «Фергана».

На 20% будут увеличены стипендии студентов, на 25% — пенсии сирот и несовершеннолетних, потерявших кормильца. С июля минимальный размер оплаты труда в Таджикистане составит 600 сомони ($53). В настоящее время размер минимальной зарплаты установлен в сумме 400 сомони ($35).

Повышение зарплат, пенсий и стипендий Эмомали Рахмон анонсировал в своем ежегодном послании парламенту страны, с которым он выступил 21 декабря 2021-го.

В последний раз зарплаты, стипендии, пенсии и пособия в Таджикистане увеличивали 1 сентября 2020 года на 15%. Тогда же минимальная пенсия была определена в размере 207 сомони ($20). До этого выплаты бюджетникам повышали в сентябре 2018 года и в июле 2016 года. Среднемесячная заработная плата по стране — 1541 тыс. сомони ($136).

Ранее TRT на русском писал, что Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН начала поставку продовольствия в Афганистан из Таджикистана в поддержку чрезвычайных мер по оказанию гуманитарной помощи афганским семьям, столкнувшимся с голодом. Первая колонна из семи грузовиков отбыла из Душанбе в афганскую провинцию Бадахшан в конце ноября 2021-го. Тогда же стало известно об отказе США направить гуманитарную помощь Афганистану через правительство талибов. Вашингтон настаивает на оказании помощи через международные организации. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон неоднократно заявлял, что Душанбе готов предоставить свои «обширные логистические возможности» для оказания международной помощи Афганистану, где развивается гуманитарный кризис.