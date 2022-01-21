Пошел третий год жизни с «инфекцией-которую-нельзя-называть». И с каждым разом — новый штамм, новая мутация, новые особенности вируса. Ощущение, что вирус становится сильнее и опаснее. Так ли это? Давайте разберемся. Штамм Омикрон пришел в наш мир из ЮАР. Это супермутант: у него более 60 различных вариантов мутаций.Среди значимых:

— повышенная способность передаваться от человека к человеку

— повышенная способность воспроизводиться

— свойство уклоняться от врожденного (естественного) иммунитета, в частности от Т-лимфоцитов

— возможно, поражает больше молодых людей и детей

— повышает риск повторного заражения чаще, чем дельта-вариант (а он до Омикрона считался самым заразным)

— эффективность вакцин против него снижена, а потому рекомендуется бустер

— третье введение прививки после имеющихся двух

Бустер — что это, зачем и почему?

До Омикрона и Дельты достаточно было привиться двумя дозами какой-либо из вакцин, и защита оставалась надежной. Но вирусы — живые организмы, и они всегда стараются выжить, приспособиться, размножиться.

Вот и теперь новые штаммы изловчились уходить от некоторых иммунных клеток. А титр антител, который вырабатывается после двукратной вакцинации, оказался недостаточен против новых мутантов. Поэтому исследователи рекомендуют привиться дополнительно третьей дозой, так называемым бустером.

Исследования показали, что с бустером титр антител существенно повышается. Какую вакцину выбрать для бустера?

Напомню, что у переболевших вырабатывается только один вид иммунной защиты, а у вакцинированных — оба: Т- и В-клеточный иммунитет (подробно про особенности иммунитета после прививок и после болезни мы писали ранее).

А также напомню, что вакцины есть разные:

— векторные (AstraZeneca, Спутник, Johnson & Johnson)

— м-РНК (Pfizer, Moderna, CureVac)

— инактивированные (Valneva)

— белковые субъединичные (Novavax)

Самые лучшие — первые два типа.

Недавнее исследование изучало и уровень антител (В-клетки), и уровень Т-клеток после вакцинации бустером.

2878 испытуемых были привиты ранее 2 дозами Pfizer или AstraZeneca. Через 10-12 недель они получили третью бустерную дозу одним из перечисленных ранее типов вакцин.

Спустя еще 28 дней после третьей дозы оценивались результаты.

Если первые две дозы сделали векторной вакциной:

1. Отличный выбор вакцин: векторная + мРНК. Причем Moderna лучше Pfizer, а CureVac значительно хуже первых двух

2. Хороший выбор вакцин: векторная + субъединичная (AstraZeneca + Novavax)

3. Неплохой выбор вакцин: векторная + векторная. AstraZeneca + Johnson & Johnson; AstraZeneca + AstraZeneca. Но в случае с AstraZeneca Т-клеточный ответ повышается совсем незначительно

4. Удовлетворительный выбор вакцин: векторная + инактивированная (AstraZeneca + Valneva).

Если первые две дозы сделали вакциной на основе мРНК:

1. Отличный выбор вакцин: мРНК + мРНК. Moderna лучше Pfizer, а CureVac значительно хуже первых двух

2. Хороший выбор вакцин: мРНК + векторная. Причём Johnson & Johnson немного лучше, чем AstraZeneca

3. Неплохой выбор вакцин: мРНК + субъединичная

4. Неудачный выбор вакцин: мРНК + инактивированная

«Спутник» здесь не изучался, однако это тоже векторная вакцина. И скорее всего, он вошел бы в первые два пункта рекомендаций. Тем более что русскоязычные авторы статьи подчеркивают его схожесть по структуре с Johnson & Johnson.

А. Гинцбург, директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи, и вовсе заявил, что «Спутник» противостоит мутациям коронавируса гораздо лучше, чем другие вакцины. По словам директора, у «Спутника V» больше разнообразия антител, вырабатываемых в результате вакцинации, чем у американских вакцин Pfizer и Moderna.

Кстати, надо отметить, что уже разработана модификация «Спутника», направленная против штамма Омикрон. Сейчас ведутся клинические испытания. «Анти-омикрон» будет введен в широкомасштабное применение в случае, если штамм Омикрон станет преобладающим. И пока что Гамалея ждет, каким образом поведет себя этот мутант в ближайшие 2-3 недели. В худшем случае, для того чтобы узаконить новую вакцину, понадобится 2,5-3 месяца.

Обстановка в Турции

Турецкий Минздрав начал уменьшать ограничения, связанные с эпидемиологической обстановкой. В 81 губернаторство по всей стране был направлен официальный циркуляр по поводу ПЦР и других видов тестов.

Так, лица, непривитые или не завершившие полный процесс вакцинации (2 дозы) и не переболевшие в течение последних 180 дней, освобождаются от обязательного ПЦР или другого вида тестирования для:

— совершения междугородних путешествий внутри Турции на автобусе, поезде и других видах наземного общественного транспорта (сначала отменили ПЦР и для самолета, но затем снова ввели)

— посещения концертов, кино и театров

— участия в массовых мероприятиях

От обязательного тестирования освобождены следующие категории граждан:

— сотрудники учебных заведений (учителя, водители автобусов, уборщики и т.д.

— сотрудники государственных и частных предприятий

— персонал школьных/студенческих лагерей

Министр здравоохранения Фахреттин Коджа также сказал: «Наш Научный комитет отменил требование о проведении ПЦР-тестирования для скрининга и контактных лиц. Отныне ПЦР-тестирование будет проводиться только у людей с симптомами».

А еще Минздрав подчеркнул, что штамм Омикрон стал доминирующим в Турции: число заболевших возросло в 4 раза по сравнению с предыдущим месяцем.

Вакцина для лиц без ВНЖ

Недавно стало известно, что теперь в Турции привиться смогут и те, у кого нет вида на жительство. Однако это доступно за определенную плату — 400 турецких лир, и только лицам старше 18 лет.

Туристы могут выбрать одну из двух вакцин: Pfizer / BionTech (мРНК-вакцина) или китайскую Sinovac (CoronaVac – цельновирионная вакцина). Для прививки нужны только загранпаспорт и деньги, но не помешает еще и туркоговорящий друг. Ибо не каждая больница владеет английским языком, не говоря уже про русский.

Данные туриста уже после первого укола внесут в государственную информационную систему e-Nabiz, и он получит бумажный и цифровой сертификат о вакцинации. Этот сертификат совместим с европейской системой цифровых сертификатов вакцинации и признается в Евросоюзе — то есть Турция выдает сертификат уже европейского образца (EU DCC). То бишь с полученным в Турции сертификатом Pfizer / BionTech турист может спокойно путешествовать по Европе: посещать кафе, рестораны, театры, музеи и пр. (естественно при наличии визы и/или основания для въезда).

Особый же интерес у российских туристов вызывает возможность получить бустерную дозу Pfizer / BionTech после двух доз «Спутника V»: такое сочетание тоже дает европейский «зеленый пропуск». В ряде клиник подтвердили наличие такой возможности.

Вакцинироваться китайским Sinovac в Турции тоже имеет определенный смысл: например, если нужен «пропуск» в США (эта вакцина там принимается), а также в Финляндию, Австрию или Таиланд.

Согласно прогнозам, турецкий вакцинный туризм может достичь 20% от всего рынка вакцинных туров, причем преимущество в этом — у Стамбула.

Еще одна важная новость: по приезду в РФ любой гражданин, будь то иностранный или гражданин РФ, который переболел/вакцинировался за границей, может сдать тест на антитела и получить документ на полгода.

Об этом сообщилавице-премьер РФ Голикова: «Поскольку пока у нас нет взаимного признания сертификатов вакцинации с иностранными государствами, либо иностранный, либо российский гражданин, переболевший за рубежом или вакцинированный иностранной вакциной, приехав в РФ, может также пройти тест на антитела и получить документ на 6 месяцев, если антитела будут подтверждены».

Трудное соседство

В 2020-ом году мы надеялись, что 2021-й год станет спокойным и с коронавирусом будет покончено. Однако на дворе уже 2022-й, а пандемия все так же бушует. Мы все так же боимся ограничений, закрытия границ, локдаунов.

Но все, что остается, — это учиться жить бок о бок с этим вирусом, сосуществовать. И делать все от нас зависящее, чтобы уберечь себя и своих близких.

Не паникуйте, но и не расслабляйтесь. И не теряйте надежды на светлое будущее.