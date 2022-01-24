Для того, чтобы это событие состоялось, огромные усилия приложил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции Андрей Сибига. Благодаря ему Украина и Турция начали активно «дружить архивами», регулярно обмениваясь уникальными документами. В феврале 2020 года глава Государственной архивной службы Украины Анатолий Хромов и глава дирекции государственных архивов при Президенте Турции Угур Унал подписали Протокол о сотрудничестве между архивными учреждениями Украины и Турции.

В декабре 2020 года Андрей Сибига сообщил, что в архиве нашли письма Роксоланы своему мужу — султану Сулейману I Великолепному.

24 июня 2021 года в Харьковском политехническом институте состоялись торжественные мероприятия, посвященные 600-летней истории взаимоотношений между Османской империей и Украиной. Турецкими историками был передан оцифрованный архив Османской Империи о сотрудничестве Украины и Турции за последние шесть сотен лет.

Архив, подготовленный Стамбульским университетом, включал более 60 тысяч документов. Профессор Стамбульского университета Мехмет Хакан Саглам признался, что хранящихся в Османском архиве документов, связанных с Украиной, может быть до 300 тысяч – с учетом того, насколько скрупулезно османы вели делопроизводство.

Украинская государственность в османских архивах

В ноябре 2020 года МИД Украины особенно порадовал историков: в Османском архиве были найдены оригиналы украиноязычных текстов Берестейского (Брест-Литовского) мирного договора (февраль 1918 г.) и ратификационной грамоты гетмана Павла Скоропадского, не сохранившихся в Украине. Это очень символическое событие, ведь в этом документе в очередной раз фиксируется субъектность украинской независимости — Украинской народной республики, которая стала одним из подписантов договора с Центральными державами: Германской, Австро-Венгерской и Османской империями и Болгарским Царством.

Фактически этот документ стал первым мирным договором, который ознаменовал прекращение Первой мировой войны. А вот Российской империи на тот момент уже не существовало, поэтому Центральным державам пришлось через месяц подписывать Брест-Литовский мирный договор уже с Советской Россией.

Но есть еще документы, которые можно трактовать как признание Османской империей субъектности казацкой державы. В частности, речь о договорах гетмана Дорошенко с султаном. Российская историография неохотно вспоминает, что часто приязненное отношение османских султанов к Украине было связано ни много ни мало с общей генеалогией. Все слышали о Роксолане — жене Сулеймана І Великолепного. Но историки указывают, что было как минимум четыре султанши украинского происхождения.

К примеру, Хатидже Турхан – украинка Надежда Тюрхан, жена султана Ибрагима І, отца Мехмеда IV Авджи. Именно с последним гетман Дорошенко и подписывал в 1668–1670 годах договоры, защищающие Украину от ее раздела между Варшавой и Россией после Андрусовского перемирия 1667 года.

По словам Андрея Сибиги, период казачества был периодом сосуществования с Османской империей. И в турецких архивах содержится огромное количество документов, связанных с украинским казачеством. Нет сомнения, что интерес украинских историков подогревается тем, что Российская империя периодически уничтожала или засекречивала украинские архивные документы, чтобы уничтожить самоидентификацию украинцев, которых именовали малороссами.

Но если изначально слово «Малороссия» происходит от греческого «Микра Россия» («Русь изначальная»), то впоследствии в российской интерпретации оно стало означать иерархическое умаление по отношению к Великороссии. Поэтому история средних веков имеет достаточно белых пятен. И османские архивы помогают эти пятна постепенно устранять.

Тюрколог и преподаватель кафедры украинистики Стамбульского университета Олесь Кульчинский подтверждает, что название Ukrayna встречается в турецких материалах со второй половины XVII века. Уже тогда османы различали «козак», «рус» и «москов» («московлу»). В летописи «Тарих-и Каманиче», написанной участником похода османов на Речь Посполитую, закончившегося Бучацким соглашением 1672 года, упоминается, что во время переговоров с поляками османы, покровительствуя украинцам и казакам, называли их народом, которому 400 лет.

Упомянутый в договоре термин Ukrayna memleketinin считается официальным определением национального Украинского государства. Однако историки до сих пор выясняют значение термина memleket, и есть надежда, что благодаря совместной работе турецких и украинских архивистов будет найдена наиболее точная его интерпретация, а значит, будет уточнен и государственный статус украинской державы на конец XVII века.

По факту, турецкие султаны контактировали с гетманами как с самостоятельными правосубъектными политическими деятелями, игнорируя московские геополитические амбиции даже после вхождения территории Войска Запорожского под протекторат Русского царства после Переяславской рады 1654 года. Это очень важно для Украины, которой после распада СССР регулярно ставят в упрек отсутствие какой-либо государственной традиции.

Так что в какой-то мере можно сказать, что Турция издавна поддерживала территориальную целостность и суверенитет Украины, с учетом тогдашних исторических обстоятельств. Собственно, и военное сотрудничество – тоже свидетельство преемственности политических отношений двух стран.

Сюда же можно подверстать и крымский вопрос, который всегда стоял остро в российско-турецком военном противостоянии. Поэтому непризнание Турцией его российской юрисдикции после аннексии 2014 года означает моральное историческое поражение России.

Без комиссии никак

Архивные исследования приобрели такой масштаб, что в октябре 2021 года под эгидой МИДов Украины и Турции было анонсировано создание двусторонней комиссии историков и ученых, которые должны совместно изучать архивные документы и опровергать исторические стереотипы или искажения.

Украина давно пытается переосмыслить собственную историю, исходя из своих ценностей и самоидентификации, и отвергая навязанную ей имперско-советскую точку зрения. Это касается Второй мировой войны, а также более ранних событий, таких как геноцид 1932-33 годов, Первая мировая война и октябрьский переворот 1917 года, которые до недавнего времени идеологически и этически трактовались с выгодной для Кремля точки зрения.

Фактически вся начатая совместная историко-исследовательская кампания означает, что отныне совместная 600-летняя непростая история будет рассматриваться как двусторонняя турецко-украинская, а не турецко-российская, в которой Украине была отведена роль безмолвной массовки на всех театрах войны.

Россия недовольна

В России уже заявили, что участие Украины в таких проектах направлено против России и преследует цель не восстановления исторической справедливости, а сталкивания лбами Турции и России. Здесь нет ничего удивительного: любые попытки народов постсоветского пространства создать свой историко-этический кодекс без оглядки на интересы бывшего центра шельмуются как псевдоисторический националистический эгоизм. Консервация «исторической правды», связывающей на подсознательном уровне невидимыми нитями все постсоветское пространство, считается одним из самых эффективных методов сохранения «единства братских народов» на постсоветском пространстве.

Сегодня россияне, пытаясь препятствовать двусторонним историческим исследованиям не под контролем Москвы, напоминают Турции об объемах товарооборота и общих экономических и военно-технических проектах. Мол, зависимость Турции от торговли с Россией должна заставить Стамбул осторожнее относиться к гуманитарным проектам с Киевом.

Двигаясь не по кругу, а вперед

Конечно, исторические события 100-летней (а тем более 600-летней) давности некорректно оценивать через призму дней сегодняшних. Часто политические решения принимались ситуативно, без расчета на то, что мы сегодня называем стратегическим партнерством. Политические альянсы быстро менялись, Украина и Турция оказывались как по одну сторону баррикад, так и по разные, что влияло на формирование исторической памяти каждого народа и предубеждений по отношению друг к другу.

Поэтому идея создания совместной исторической украинско-турецкой комиссии и состоит в том, чтобы на основании всей совокупности архивных документов составить непрерывную цепь событий, залечить исторические раны и двигаться дальше, помня о самых конструктивных моментах общей истории.