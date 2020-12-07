Украинское консульство в Стамбуле недавно поделилось в социальных сетях удивительной находкой. Дипломаты нашли в османских архивах уникальные документы. Это украинские оригинальные тексты Брест-Литовского мирного договора 1918 года и ратификационной грамоты гетмана Павла Скоропадского, возглавлявшего Украинскую Державу с 29 апреля по 14 декабря 1918 года.

На прошлой неделе копию Брест-Литовского договора турецкие власти передали министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе, который находился в Анкаре с визитом. «Мы по всему миру будем искать исторические документы и артефакты, которые будут показывать преемственность нашей государственной традиции и преемственность нашей дипломатии, потому что это очень важно для построения государства и для построения нашей идентичности», – сказалКулеба.

По словам украинских дипломатов, османские архивы, в которых содержатся более 90 миллионов документов, являются важным источником для украинских историков, ведь в них хранятся десятки тысяч документов, связанных с Украиной. Для украинских дипломатов и ученых эти архивы стали практически вторым домом, и сейчас посол Украины в Турции Андрей Сыбига и украинская ученая Ирина Матьяш готовят специальное издание с документами той эпохи и комментариями ученых.

Для Украины находка этих документов является действительно важным событием, поскольку в самой Украине они, к сожалению, не сохранились. Между тем, помимо собственно исторической значимости Брест-Литовского (Берестейського – как принято в украинского традиции) договора для Украины и Турции, нельзя не отметить, что бумаги просто красивы – утонченная каллиграфия и четкая сургучная печать сами по себе делают их ценными.

И все же, эстетика эстетикой, но эти документы прежде всего напоминают о том, как столетие назад были связаны судьбы двух стран, которые сегодня считают друг друга стратегическими партнерами. И хотя столетие договора два года практически оставалось незамеченным, находка дипломатов стала хорошим поводом, чтобы вспомнить о тех событиях.

Важность существования украинского национального государства для собственно османской безопасности в регионе Черного моря понималась османами еще в начале Первой мировой войны. Созданный в Лемберге (нынешнем Львове) в 1914 году Союз освобождения Украины (СОУ) с началом войны начал сотрудничество с османскими разведчиками из Тешкилят-и Махсуса («Специальной организации», главного органа особых операций в поздней Османской империи), обсуждая с ними возможность высадки войск Центральных держав около Одессы или на Кубани. СОУ также вел агитацию среди военнопленных российских солдат украинского происхождения, убеждая их присоединиться к делу борьбы за независимость Украины.

Деятельность и контакты СОУ не ограничивались военными и разведывательными каналами. Им удалось привлечь к своему делу интерес стамбульской прессы, издавая специальные брошюры и статьи на османском языке, а в декабре 1914 года двое украинцев добились встреч с визирем Саидом Халимом и другими членами кабинета министров.

В начале 1915 г. представитель СОУ в Стамбуле Маркиян Басок-Меленевский получил от османского министра внутренних дел Мехмеда Талата-паши первое публичное одобрение будущей независимой Украины, прозвучавшее со стороны Центральных держав.

На ближайшие три года это одобрение не значило практически ничего, но падение царя и крах Российской империи придали отношениям украинских патриотов и Османской империи геополитическое значение.

Переговоры в Брест-Литовске между Центральными державами (Османами, Австро-Венгрией, Германией и Болгарией) и советской Россией начались 22 декабря 1917 года. Украинский вопрос встал во время третьего раунда переговоров, который начался 30 января 1918 года под председательством Талата-паши, главы османской делегации в Бресте.

Украинская делегация прибыла в Брест-Литовск 1 января, на следующий день после подписания перемирия. Большая часть делегации состояла из достаточно молодых людей, недавних студентов, которые представляли украинскую Центральную Раду. Их присутствие обрадовало немцев, которые таким образом могли использовать украинцев как напоминание о проблеме самоопределения, чтобы тем самым давить на большевиков.

Менее воодушевлены были австро-венгры, опасавшиеся как территориальных притязаний Украины, так и возможных последствий украинской государственности для стабильности своей империи (в состав которой входила Западная Украина). Однако отчаянное стремление Вены заключить мир не оставляло им выбора, кроме как пойти за немцами.

Османы не манипулировали украинским вопросом, как немцы, но также обрадовались присутствию украинской делегации. Как отчетливо поняли османские лидеры еще в начале войны, появление независимой Украины нанесет ущерб имперским планам России, лишив ее богатых земель, обширного населения и большей части побережья Черного моря. И поскольку политический кризис в России усиливался, посольство Османской империи в Стокгольме – заграничный центр османов по сбору и анализу разведданных, касающихся Российской империи – подчеркивало исключительную важность появления независимой Украины.

Османская разведка считала маловероятным полный разрыв Украины с Россией, но указывала, что если разрыв все же произойдет, его последствия будут решающими для региона. Османский атташе в Стокгольме, соответственно, выступил в поддержку украинского движения за независимость. В январе 1918 года Тешкилят-и Махсуса выдала паспорта членам СОУ и отправила шесть из них в Украину через Батум.

Османская делегация встретилась в частном порядке со своими украинскими коллегами 17 января 1918 г. Османы выражали особую озабоченность по поводу южных границы Украины и вопроса владения бывшим Черноморским флотом России. Со своей стороны, украинцев интересовал вопрос о свободном проходе через Турецкие проливы. Османы заверили, что проход для торговых судов в мирное время будет свободным и лишь некоторые ограничения будут наложены во время войны.

Глава российской делегации Лев Троцкий и немецкий министр иностранных дел Рихард Кульман столкнулись по украинскому вопросу на открытии заседания, но 1 февраля австро-венгерский переговорщик Оттокар Чернин позволил представителям Украины взять слово, чтобы усилить давление на большевиков. Молодые украинцы воспользовались возможностью и страстно говорили. Они осуждали большевиков за их трусливое и двуличное применение силы против Учредительного собрания, украинцев, кавказцев и других. К радости делегатов Центральных держав, Троцкий явно нервничал, слушая украинцев.

В телеграмме Энверу-паше в тот день Талат написал, что новая большевистская Россия оказалась такой же экспансионистской, как и старая царская Россия, напав на Финляндию и Украину с целью создания «Единой Российской Республики». Он с одобрением рассказал, как немцы и австро-венгры решили признать Украину, подписать мирный договор с ней, а затем отправиться маршем на Петроград, чтобы заставить большевиков признать соглашение.

8 февраля Центральные державы все-таки подписали мирное соглашение с Украинской Народной Республикой. Договор призвал к установлению дипломатических отношений между сторонами, взаимному отказу от уплаты контрибуций и возмещения убытков, обмену пленными и, конечно же, к немедленному открытию и регулированию экономических отношений, что было главной заботой германских держав. Из Украины в Германию и Австро-Венгрию потекли зерно, яйца, сахар, марганец, лен и другие продукты. Они также обязались поддержать Раду против большевиков. Австро-Венгрия должна была уступить Украине Холмщину, создать украинскую провинцию из Буковины и русинских округов Галиции и обеспечить языковые права украинцев в империи.

Отдельный параграф, касающийся экономических отношений между Османской империей и Украиной, гласил, что до заключения специального коммерческого соглашения отношения двух государств должны регулироваться на основании таких условий, которые применяются к самой привилегированной нации.

Брестский договор с Украиной стал первым (и к тому же выгодным) соглашением, подписанным после трех с половиной лет изнуряющей войны. Османский парламент (меджлис) не стал тянуть и быстро его ратифицировал. Ахмед Несими, министр иностранных дел, особенно указывал на экономические преимущества договора. Продажа Украиной сельскохозяйственных излишков, угля и железа фактически подрывала экономическую блокаду со стороны Антанты. Для самой Украины это был вообще первый международный договор в новейшей истории.

Для османского общества в целом независимая страна Украина была диковинкой. Большинство османских граждан практически ничего не знали о таком народе, как украинцы, и чем они отличаются от русских. Тем не менее, украинская независимость была тепло встречена в Османской империи. Для многих это означал конец «московской угрозы» с севера. В то время, когда после чрезвычайно разрушительной и дорогостоящей войны османский фронт против России был в руинах, внезапно не только развалилась Российская империя, но и появилась дружеская страна на севере от Черного моря.

В апреле 1918 года Центральная Рада назначила первым украинским послом в Стамбуле Николая Левицкого, а османская правительственная газета Tanin указала на его прибытие как на «самое решительное и конкретное доказательство величайшей победы» османов против своего соседа. Когда четыре года назад последний российский посол отбыл из Стамбула, сообщала газета, он вероятно, ожидал возвращения в качестве нового губернатора города. Но сейчас Стамбул приветствовал первого дипломата из нового государства. Как с удовольствием отмечала Tanin, Украина обязана своим существованием в какой-то мере османам, которые, цепко защищая проливы, усугубили экономический кризис в России и способствовали ускоренному свержению царского режима. Победив Россию, Украина и Османская империя теперь могли рассчитывать на будущие взаимовыгодные отношения.

В Киеве в свою очередь также появилась османская дипломатическая миссия. Фахреддин бей, бывший османский поверенный в делах в Санкт-Петербурге, был назначен временным резидентом в Киеве в июне 1918 года. Однако постоянное посольство появилось с назначением Ахмеда Мухтара бея, опытного дипломата и бывшего османского посла в Греции (в будущем он станет министром иностранных дел империи и первым послом молодой Турецкой Республики в США). Его торжественно принял гетман Скоропадский 12 октября 1918 года. Во время церемонии обе стороны вспоминали исторические корни османско-украинской дружбы. Османские консульства появились также в Киеве, Одессе и Харькове.

Политический хаос в Украине и поражение Османской империи в Первой мировой войне не дали реализоваться долгому сотрудничеству. Иронично, что Брест-Литовское соглашение, подписанное представителями УНР, было ратифицировано гетманом Скоропадским, который сверг правительство УНР. В свою очередь гетман был свергнут в результате другого восстания и подписал отречение от гетманской булавы, скрываясь в гостиничном номере османского посланника Ахмеда Мухтара-бея.

Короткая история отношений между Стамбулом и Киевом 100 лет назад содержит в себе много поучительного опыта, который необходимо изучать сегодня как турецким, так и украинским исследователям. Будем надеяться, что находка украинских дипломатов станет началом долгого и интересного процесса.