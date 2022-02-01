За последние два дня во Франции зафиксированы две атаки на почве ненависти к мусульманам, сообщает агентство «Анадолу».

Один из таких инцидентов имел место в департаменте Ло и Гаронна на юго-западе Франции 30 января. Нападению на почве исламофобии подвергся мясной магазин халяльной продукции в коммуне Бон-Анконтр. Злоумышленники подожгли объект и нарисовали два «гамматических креста» (свастику) на стенах здания.

Прибывшие на место происшествия пожарные констатировали, что магазин полностью сгорел. Пострадавших не было.

Французская прокуратура инициировала расследование инцидента в рамках статьи «нападки на такие ценности, как религиозная, расовая и этническая принадлежность».

Еще один инцидент имел место в провинции Тулуза, где перед зданием местного исламского общественного центра были оставлены свиная голова и кожа.

Коллектив против исламофобии в Европе связал произошедшее с программой Zone Interdite, транслируемой по французскому телевидению и посвященной «радикальному исламизму».

«Подобного рода программы являются медийными механизмами, изображающими мусульман в качестве проблемы. Вопреки разоблачениям в программах, которые подпитывают исламофобию на государственном уровне, объекты, принадлежащие мусульманам, не обеспечиваются полицейской охраной на должном уровне», — говорится в сообщении Коллектива.

TRT на русском неоднократно писал о растущей во Франции исламофобии. Минувшим летом стало известно, что число актов насилия и угроз в отношении мусульман во Франции в 2020 году увеличилось на 52%. В стране регулярно происходят нападения на мечети, а некоторые политики допускают исламофобские высказывания.

Во Франции проживает около 6 миллионов мусульман — это самая крупная община приверженцев ислама в Западной Европе. Большую часть ее составляют выходцы из бывших французских колоний, таких как Алжир, Марокко и Тунис.