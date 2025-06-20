Глава Сбербанка России Герман Греф заявил, что текущая ситуация в российской экономике представляет собой «идеальный шторм». С таким определением он выступил на деловом завтраке «Сбера» в рамках Петербургского международного экономического форума.

По словам Грефа, ключевые проблемы — это высокая процентная ставка и отставание производительности от ведущих экономик мира. Он также обратил внимание на влияние укрепившегося рубля на бюджетные показатели.

«Мы видим, что бюджет сталкивается с повышенным дефицитом. В конце года, очевидно, министерство финансов встанет перед необходимостью покрытия дефицита новыми источниками. Скорее всего, таким источником будет рыночное привлечение», — подчеркнул глава Сбербанка.

Министр финансов России Антон Силуанов в ответ признал, что «в бюджете тоже штормит», но заверил, что новых изменений налоговой системы не планируется. По его словам, стабильность налогов — один из инструментов предсказуемой политики.

«Мы в прошлом году договорились, что базово налоги не трогаем. И это правильно», — отметил Силуанов.

Министр также призвал быть «скромнее в желаниях» и подчеркнул необходимость координации бюджетной и денежно-кредитной политики. По его мнению, одна из причин текущих проблем — отсутствие согласованности между этими двумя направлениями.

С начала 2025 года в России действует новая прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц. Вместо двух ставок — 13 и 15 процентов — введены пять: от 13 до 22 процентов в зависимости от уровня дохода. По данным Минфина, изменения затронули около 3,2% работающего населения.

В январе–мае текущего года дефицит федерального бюджета составил 3,393 трлн рублей, что эквивалентно 1,5% ВВП.