Административно-бюджетное управление Белого дома рекомендовало Государственному департаменту США прекратить финансирование почти двух десятков международных проектов, связанных с расследованием военных преступлений. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутренние документы и источники, знакомые с обсуждением.

Под угрозой оказались инициативы, связанные с документированием преступлений, совершенных российскими военными на территории Украины. Среди них — работа организации Global Rights Compliance, фиксирующей случаи преступлений против человечности, включая сексуализированное насилие и пытки, а также проект Legal Action Worldwide, предоставляющий юридическую поддержку украинским следователям.

Как уточняет агентство, рекомендация Белого дома не является окончательной. Госдепартамент имеет право оспорить решение. Однако, по словам двух американских чиновников, вероятность того, что государственный секретарь Марко Рубио выступит в защиту большинства программ, крайне низка. Один из собеседников допустил, что финансирование может сохраниться только для «наиболее приоритетных инициатив», связанных с возможными судебными разбирательствами по преступлениям в Украине.

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом США заморозили, а затем сократили объемы внешней помощи. Агентство по международному развитию (USAID) прошло реорганизацию, часть его функций была передана Госдепартаменту.

Еще в феврале Reuters сообщал, что в результате приостановки финансирования оказались под угрозой шесть крупных программ общей стоимостью $89 млн. Тогда десятки сотрудников, занимавшихся украинскими делами, были вынуждены прекратить работу.