Как при Байдене

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом подход США к Грузии не изменился, сообщили в Госдепе. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что продолжат оценивать американский подход к Грузии «для продвижения интересов США».

«Вашингтон четко обозначил шаги, которые может предпринять грузинское правительство, чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений по улучшению отношений с США», — говорится в сообщении Государственного департамента.

Вице-президент Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности озвучил ключевые тезисы, касающиеся того, насколько развиты демократии в мире.

«Что касается продолжающихся антидемократических действий, предпринимаемых правительством «Грузинской мечты», как отметил вице-президент Вэнс в Мюнхене, демократический мандат не может быть достигнут цензурой или заключением в тюрьму оппонентов, равно как и игнорированием взглядов основного электората на то, кто должен стать частью нашего общего общества», — подчеркнули в Госдепе.

Во внешнеполитическом ведомстве также напомнили, что США были партнером Грузии и грузинского народа последние 33 года, «решительно поддерживая независимость, суверенитет и территориальную целостность Грузии в течение всего этого времени».

В Тбилиси премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ответ на заявление из Вашингтона подчеркнул, что Грузия «готова к любому развитию событий». «Есть два сценария. Первый — президент Дональд Трамп побеждает Deep state, и это хороший для нас сценарий. Но если этого не произойдет, есть риск, что события в отношении Грузии будут развиваться так же, как и в последние четыре года. Мы готовы к обоим сценариям», — сообщил глава правительства.

В свою очередь мэр Тбилиси, генеральный секретарь «Грузинской мечты» Каха Каладзе заявил, что его партия полностью поддерживает борьбу президента США Дональда Трампа с глубинным государством. Он также добавил, что Тбилиси готов возобновить отношения с Вашингтоном с чистого листа.

14 марта министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили встретилась с послом США в Грузии Робин Данниган. Они обсудили, что Тбилиси может сделать для улучшения отношений с США. Помимо этого, также затронули перспективы сотрудничества в энергетике, экономике и других областях.

При этом 2 апреля президент США Дональд Трамп представил новую тарифную политику своей администрации, которая вводит базовый тариф в размере 10% для Грузии. По данным Белого дома, в Грузии также действует 10-процентный тариф на американскую продукцию.

Как ожидается, пошлины повлияют на цены на основные экспортные товары Грузии в США, включая ферросплавы и марганец.

В январе-феврале 2025 года США оставались основным торговым партнером Грузии по импорту — 478,3 млн долларов США. Однако экспорт Грузии в США составил всего 8,6 млн долларов США, что составляет лишь 1% от общего объема экспорта за тот же период.

В Грузии при этом заверили, что пошлины могут оказать положительный эффект. Министр экономики страны Леван Давиташвили рассказал, чтобы Тбилиси сегодня экспортирует в Соединенные Штаты продукцию, общая сумма которой составляет порядка $150 млн. Он подчеркнул, что большая часть — это ферросплавы (свыше 60%).

Давиташвили указал на то, что экспорт ферросплавов не распространяется на тарифы, поэтому при пошлине 10% общая дополнительная стоимость будет $4 млн, что «равно нулю». Он также добавил, что облагаемое налогом в 10% грузинское вино будет выгоднее вина из стран с повышенными пошлинами.

Не в центре внимания

Президент США Дональд Трамп долго обходил вниманием Грузию. Вспомнил о ней лишь недавно, да и то, не в том контексте, в котором бы этого хотели власти страны. Грузию он упомянул, критикуя своих предшественников на посту, подчеркнув, что при президенте Джордже Буше-младшем «Россия получила Грузию», при нем бы такого не произошло.

До недавнего времени правящей партии «Грузинская мечта» удавалось убеждать избирателей, что сближение с Западом просто откладывается, что нужно просто дождаться, пока там к власти придут «здоровые силы, которые разделяют истинные западные ценности».

В правящей партии надеялись, что с приходом Трампа отношения Грузии с США улучшатся. Его воспринимали как политика, который руководствуется принципом реал-политик и будет вести внешнюю политику без идеологии. Помимо этого, «Грузинская мечта» рассчитывала на сближение с новой американской администрацией на основе общих консервативных ценностей.

Но, несмотря на идеологическую близость, «Грузинской мечте» пока не удалось воспользоваться сменой власти в США. Трамп и его администрация вообще не упоминают Грузию, а новая стратегия Вашингтона на Южном Кавказе остается неясной. При этом Трамп не отменил решения предыдущей администрации о заморозке финансовой поддержки Грузии и приостановке стратегического партнерства.

Более того, никого из представителей грузинской правящей партии даже не пригласили на инаугурацию Дональда Трампа, хотя там присутствовали правые политики со всего мира. При этом экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая теперь в оппозиции, получила приглашение через американского конгрессмена-республиканца Джо Уилсона.

К тому же она смогла увидеться с Трампом сразу после его победы на выборах — президент Франции Эмманюэль Макрон организовал встречу в Париже на открытии отреставрированного Нотр-Дама.

Зурабишвили активно пытается говорить с Трампом на его языке: критикует прошлого президента США Джозефа Байдена за недостаточную жесткость и акцентирует внимание на том, что Грузия под руководством «Грузинской мечты» сближается с Китаем и Ираном.

Получается, что даже при Трампе грузинская оппозиция лучше справляется с налаживанием связей с Западом, чем правящая партия «Грузинская мечта».

Сложный процесс

Сейчас Грузия пытается активно сигнализировать США, что она не «марионетка России», как обычно утверждают противники партии «Грузинская мечта». Недавно в Совете по правам человека страна выступила соавтором резолюции о ситуации с правами человека в Украине, в которой назвала войну в Украине «российской агрессией».

Помимо этого, в документе подчеркивалась приверженность Совета ООН политической независимости, суверенитету, единству и территориальной целостности Украины.

Что касается США, то их больше интересует не борьба за власть внутри Грузии, а связи страны с Китаем и Ираном. Например, власти республики планируют передать Пекину стратегический объект — порт Анаклия. Акцент на ситуацию с правами человека обычно делают демократические ситуации. Так что у Грузии пока все же есть шанс наладить отношения с США, учитывая, что обе администрации разделяют традиционные ценности.

Не исключено, что пока процесс идет трудно, учитывая, что после смены власти в США в американском посольстве в Грузии по-прежнему сидят старые кадры. Однако, если американцы передадут европейцам вести дела региона, то тут у «Грузинской мечты» возникнут серьезные проблемы, поскольку Брюссель продолжит конфликтовать с Тбилиси.

Бывший посол США в Грузии Кеннет Спенсер Яловиц считает, что Грузия не является приоритетом внешней политики Трампа, и нынешний подход США к Грузии вряд ли кардинально изменится.

«Грузия мало чем может привлечь внимание Трампа, его внимание будет сосредоточено на другом. Перспективы двусторонних отношений в целом представляют собой застой. Администрация Трампа может быть менее заинтересована в программах демократического развития, но не станет переходить к режиму, который критикует Соединенные Штаты и их институты. Если «Грузинская мечта» продолжит вести Грузию в менее демократическом и более антизападном направлении, американо-грузинские отношения могут стать еще более напряженными», — подытожил дипломат.