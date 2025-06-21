Президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами заявил, что среди тел, переданных Россией Украине, зафиксированы тела граждан России. По его словам, некоторые из них были возвращены с российскими паспортами.

«Они даже сами не могут проверить, кого отправляют», — сказал Зеленский. Он добавил, что таких случаев около 20. По его утверждению, одно из тел принадлежало гражданину Израиля, воевавшему на стороне России.

Ранее украинские чиновники предполагали, что Россия может сознательно передавать Украине тела своих погибших военных, чтобы затруднить процесс идентификации. Официальных комментариев из Москвы по этому поводу не поступало.

В то же время Россия обвиняла Украину в отказе забирать тела своих военных. По версии российской стороны, это делается с целью не выплачивать компенсации их семьям.

Передача тел происходила в рамках договоренностей, достигнутых на переговорах в Стамбуле. Украина, как утверждалось, получила более 6 тыс. тел погибших украинских военных. Россия, в свою очередь, — несколько десятков тел.

Зеленский также прокомментировал текущую ситуацию на фронте, отношения с Соединенными Штатами и перспективы возобновления переговоров с Россией.

Он назвал ситуацию в Сумской области «большой проблемой для русских» и сообщил, что наступление российских войск в этом районе фактически остановлено. По его мнению, если российские силы не добьются успеха, президент США Дональд Трамп «скорее будет давить на них санкциями».

Российский президент Владимир Путин ранее заявил, что армия не ставит перед собой задачу захватить Сумы, но при этом не исключил такой возможности.

По словам Зеленского, российские диверсионно-разведывательные группы заходят на территорию Днепропетровской области, однако закрепления российских войск там не произошло.

Комментируя возможное возобновление переговоров, Зеленский отметил, что Украина находится перед дилеммой. Он заявил, что Россия использует переговорный процесс для демонстрации США своей якобы открытости к диалогу.

«Если состоится еще пара подобных встреч, это создаст для Вашингтона впечатление, что ведется дипломатический процесс, а значит, введение новых санкций можно отложить», — заявил Зеленский. При этом он не уточнил, откажется ли Украина от дальнейших контактов с Россией.

Президент Украины сообщил, что пока не знает, поедет ли на саммит НАТО в Гааге на следующей неделе. Он подчеркнул, что его решение не зависит от возможной встречи с президентом США. На саммите «Группы семи» в Канаде такой встречи не состоялось — Трамп покинул мероприятие до прибытия Зеленского.

По словам украинского президента, администрацию США сейчас в большей степени интересует конфликт между Израилем и Ираном, чем война в Украине.

Зеленский также заявил, что на территории Украины находятся более 600 тыс. российских военных. Он опроверг сообщения о повреждении американских систем ПВО «Пэтриот» в результате российских ударов.

«Не была уничтожена или повреждена ни одна из этих систем», — подчеркнул он.