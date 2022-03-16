Ранее мы уже упоминали, что Омикрон — это не просто еще один из штаммов, а самостоятельный супермутант со своими индивидуальными особенностями. Мы разбирали его особенности на уровне эпидемиологических свойств вируса. А теперь поговорим о новых симптомах и особенностях у детей.

Что нового в симптомах?

Раньше большинство симптомов разных штаммов коронавируса совпадало — потеря/нарушения обоняния и вкуса, температура, кашель, пневмония с одышкой, сильная интоксикация (слабость, головная и мышечная боль), проблемы с желудочно-кишечным трактом у детей.

Омикрон же решил выйти на новый уровень: если его ранние собратья стремились обжиться в нижних дыхательных путях (легкие, что вело к пневмонии), то этот товарищ облюбовал верхние (ВДП) — в основном, носоглотку и гортань. Кашель будет, но уже другой — грубый, лающий. Не на уровне легких, а на уровне гортани/трахеи. А также появятся осиплость и охриплость голоса (я на своих близких уже заметил, как участились симптомы, связанные с изменением голоса). Люди, которые «работают голосом» (учителя, артисты и др.), запаситесь средствами для лечения горла.

Любовь Омикрона к ВДП означает, что число пневмоний будет не так много. А заболеваемость хоть и будет высокой (Омикрон очень заразен), но тяжелых случаев будет не так много, как при дельте.

Кстати, ученые выражают надежду, что пандемия омикрона будет недолгой. Именно исходя из его сильной изменчивости — большое количество мутаций говорит о том, что штамм генетически нестабилен. Анатолий Альтштейн, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, обратил внимание на то, что в Африке новый вариант коронавируса выявили в ноябре, а сегодня число заболевших там резко уменьшилось; такая же ситуация и в Великобритании.

К слову, в Турции уже отменили HES-код и ношение масок на улице, в общественных местах, где соблюдается дистанция и хорошо проветриваются помещения. Маски остаются обязательными лишь в школах, медучреждениях и тех местах, где невозможно соблюдение дистанции (самолеты, общественный транспорт, кино, театры и т.п.)

«Мы скучали по лицам и улыбкам друг друга как минимум 2 года. Мы достигли финальной стадии возвращения к нормальной жизни. Принятые решения основаны на том факте, что эпидемия идет на спад, и направлены на психологическую реабилитацию, в которой нуждается наша жизнь», — сообщил министр здравоохранения Фахреддин Коджа.

Опасность для детей: вниманию родителей!

Не секрет, что в последнее время короной болеют и дети, и подростки. Хотя в начале пандемии не было высокой заболеваемости среди детей. Так как я педиатр, я слежу за опытом своих коллег и не могу не обратить внимание на массовую заболеваемость в детских коллективах. Один детский врач, второй, пятый, десятый говорят о том, как один за другим закрываются детские учреждения на их участках. На карантин. Из-за этой заразной болячки.

Но высокая заразность — это еще полбеды. Настоящая беда — это симптомы у детей первых лет жизни, среди которых преобладает ложный круп. Что это такое?

Как мы уже упоминали, Омикрон любит верхние дыхательные пути. В частности, нам интересна гортань, так как опасно именно ее воспаление. Итак, вирус садится на гортань, вызывает воспаление, развивается отек гортани, а так как гортань —это кольцо из хрящей, то ее просвет сужается, ребенку становится трудно дышать.

Развивается грубый «лающий» кашель (наши врачи сравнивают с лаем собаки, а американцы — с лаем тюленя). Отек затрагивает и голосовые связки — возникают осиплость и охриплость голоса. Это состояние и называется крупом.

Истинный круп возникает при дифтерии и встречается редко благодаря вакцинации. Ложный круп — это все остальные случаи крупа на фоне других возбудителей (вирусы гриппа, парагриппа, респираторно-синцитиального вируса, аллергический круп и др).

Подобное состояние опасно для детей до 5 лет, а особенно в возрасте с 6 месяцев до 3-х лет. Их органы дыхания и так узкие, а окружающая клетчатка довольно рыхлая, и любое воспаление в этой области быстро приводит к крупу. Выделяют несколько стадий крупа, от просто осиплости/охриплости голоса, лающего кашля, одышки до гипоксической комы (из-за нехватки кислорода) и летального исхода.

Кошмар на крыльях ночи: как это происходит?

Мамы описывают примерно так:

«Я проснулась посреди ночи из-за того, что мой сын стал сильно кашлять. Прислушавшись, я поняла, что кашель не совсем обычный, он больше похож на «собачий лай». Ребенок сел на кровати, кашель усилился. А затем он стал задыхаться.

Все произошло за секунды. Сначала был кашель, а затем он, словно рыба на воздухе, отчаянно пытался поймать глоток воздуха и не мог вдохнуть. Его губы и конечности синели на глазах. И каждая минута была на счету».

Как-то мне тоже позвонила знакомая мама. Время час ночи, на том конце провода женщина в панике: «Что мне делать?! Мой сын задыхается! Он буквально обмякает у меня на руках! Он не может вдохнуть!! Синеет на глазах! Что делать?!»

Знаете, большая часть времени была потрачена на то, чтобы успокоить женщину и привести в чувство. Сложно что-то советовать, когда человек на эмоциях ничего не соображает. А ведь действительно каждая минута на счету.

Итак, что делать, если случился круп:

1. Не паниковать

2. Вызвать скорую

3. Распахнуть окно и дать ребенку дышать улицей. Либо сразу ребенка в охапку —и выбежать на улицу. Свежий воздух помогает уменьшить отек, ребенку станет легче

4. Можно вместо этого зайти в ванную, включить горячую воду напором, чтобы образовался пар. И пусть ребенок сидит там и дышит этим паром

5. Успокоить ребенка — обнять, погладить, рассказать сказку, сделать успокаивающий массаж и тд. Очень важно успокоить, ведь паника у ребенка ещё больше усугубляет одышку

6. В большинстве случаев приступ проходит до приезда скорой. Если же не проходит, то скорая либо сделает укол гормона внутримышечно, либо даст подышать через небулайзер. В очень редких случаях дело заканчивается госпитализацией в больницу

Нужно понимать, что состояние хоть и кажется страшным, тяжелым, но на самом деле зачастую проходит без последствий. Если у вашего ребенка и раньше случался круп (а он и в обычное время может происходить на фоне инфекций, аллергии и др.), то желательно в своей аптечке иметь Будесонид (торговые названия Пульмикорт, Бенакорт) и небулайзер.

Небулайзер — это ингалятор, который преобразует жидкую форму препарата в аэрозоль. Будесонид — это гормон, который вдыхается через небулайзер и точечно доставляется в очаг воспаления. Пока что это единственный препарат, который эффективен при ложном крупе.

Как правило, приступ может быть единичным, а может повторяться и на 2-ю, 3-ю ночь, а также при следующем эпизоде ОРВИ. Потому на всякий «пожарный» лучше иметь под рукой хотя бы небулайзер.

Не крупом единым: чем еще опасен Омикрон?

Среди других возможных опасностей омикрона для детей — это его связь с высоким риском впервые выявленного диабета.

В редких случаях у некоторых детей развивается тяжелый синдром, называемый мультисистемным воспалительным синдромом (MIS-C). В этом случае воспаление одновременно затрагивает различные части тела (сердце, сосуды, легкие, почки и др).

Симптомы чаще всего включают лихорадку, сыпь, раздражение глаз, опухшие руки или ноги, боль в животе. Долгое время его путали с болезнью Кавасаки, и мы писали об этом ранее.

Критерии MIS-C: лихорадка + тяжелое состояние с поражением двух и более органов и систем (без поражения респираторной системы) + настоящий/недавний положительный результат теста на SARS-CoV-2.

MIS-C встречается редко, но все же важно знать симптомы, чтобы вовремя сообщить своему врачу.

Проверяйте информацию

XXI век — это век интоксикации информацией. Когда ее слишком много, это вредно. Когда она недостоверная, это еще губительнее. Мы здесь для того, чтобы фильтровать для вас информацию и делиться проверенными источниками. А также для того, чтобы предотвратить панику.

Вот и данную статью мы писали не для того, чтобы напугать, а для того, чтобы предупредить. Что может быть так и эдак. К чему быть готовым и что в этом случае нужно делать. И чем запастись в аптечке (времена нынче нелегкие, увы).Поэтому сохраняйте спокойствие. Сохраняйте голову трезвой, а ум ясным. И не болейте!