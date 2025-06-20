ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
1 мин чтения
Иран требует гарантий
Масуд Пезешкиан заявил, что единственным способом завершения конфликта с Израилем является немедленное прекращение огня и предоставление гарантий отказа от агрессии
Иран требует гарантий
Президент Ирана Масуд Пезешкиан / AP
4 часа назад

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что единственный путь к завершению израильско-иранского конфликта — это немедленное и безоговорочное прекращение огня со стороны Израиля.

Он подчеркнул, что Тегеран ожидает от противника твердых гарантий отказа от новых актов агрессии.

«Мы неизменно стремились к миру и стабильности. Однако в сложившейся ситуации единственный путь к завершению навязанной войны — это безоговорочное прекращение агрессии противника и твердые гарантии полного прекращения авантюр сионистских террористов раз и навсегда», — написал Пезешкиан в соцсети X.

Президент предупредил, что в случае отсутствия таких шагов ответ Ирана будет «жестким и болезненным».

Ранее Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи исключил возможность участия в переговорах с западными странами на фоне продолжающихся израильских ударов. Об этом он заявил в интервью иранскому государственному телевидению накануне встречи в Женеве с главами МИД Великобритании, Франции и Германии.

«Я не готов обсуждать что-либо, пока Израиль продолжает атаковать нашу страну», — заявил он.

По его словам, «после сопротивления Израилю другие страны сами начнут отдаляться от этой агрессии».

СвязанныеTRT Global - Иран: пока идут атаки, никакой дипломатии не будет
Истории
Израиль «случайно» ударил по АЭС с россиянами
ЕС благодарит Турцию за помощь в эвакуации
Как израильские хакеры атакуют Иран изнутри?
Израиль призвал убить Хаменеи
МАГАТЭ покрывает преступления Израиля?
Турецкие границы под полным контролем
Москва отказалась от сотрудничества с Германией
Американцы первыми вернутся в Россию
Израиль впервые заявил о желании свергнуть иранский «режим»
Израиль пообещал не трогать россиян на иранской АЭС
Иран готов дать отпор США
Иран не просил военной поддержки у России
Не приближайтесь к иранским водам
Нетаньяху: Иран заплатит высокую цену
Нетаньяху снова стал рукопожатным?
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us