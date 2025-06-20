Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что единственный путь к завершению израильско-иранского конфликта — это немедленное и безоговорочное прекращение огня со стороны Израиля.

Он подчеркнул, что Тегеран ожидает от противника твердых гарантий отказа от новых актов агрессии.

«Мы неизменно стремились к миру и стабильности. Однако в сложившейся ситуации единственный путь к завершению навязанной войны — это безоговорочное прекращение агрессии противника и твердые гарантии полного прекращения авантюр сионистских террористов раз и навсегда», — написал Пезешкиан в соцсети X.

Президент предупредил, что в случае отсутствия таких шагов ответ Ирана будет «жестким и болезненным».

Ранее Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи исключил возможность участия в переговорах с западными странами на фоне продолжающихся израильских ударов. Об этом он заявил в интервью иранскому государственному телевидению накануне встречи в Женеве с главами МИД Великобритании, Франции и Германии.

«Я не готов обсуждать что-либо, пока Израиль продолжает атаковать нашу страну», — заявил он.

По его словам, «после сопротивления Израилю другие страны сами начнут отдаляться от этой агрессии».