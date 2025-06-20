ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
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Иран: пока идут атаки, никакой дипломатии не будет
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран не будет вести переговоры до прекращения израильских атак
Иран: пока идут атаки, никакой дипломатии не будет
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи / Reuters
6 часов назад

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи исключил возможность участия в переговорах с западными странами на фоне продолжающихся израильских ударов. Об этом он заявил в интервью иранскому государственному телевидению накануне встречи в Женеве с главами МИД Великобритании, Франции и Германии.

Арагчи прибыл в Женеву для участия в первой с начала эскалации дипломатической встрече, посвященной будущему иранской ядерной программы. Визит проходит на фоне усилий европейских стран вернуть ситуацию в русло дипломатии.

Тем не менее Арагчи дал понять, что пока рано говорить о переговорах.

«Я не готов обсуждать что-либо, пока Израиль продолжает атаковать нашу страну», — заявил он.

По его словам, «после сопротивления Израилю другие страны сами начнут отдаляться от этой агрессии».

Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми, который также примет участие во встрече, заявил, что «в ближайшие две недели сохраняется окно для дипломатического решения». Об этом он сообщил после переговоров с высокопоставленными представителями США в Вашингтоне.

Евросоюз также отверг идею смены власти в Иране как способ выхода из кризиса: единственной приемлемой стратегией для Брюсселя остается дипломатия.

«Смена режима не входит в согласованную позицию ЕС», — подчеркнул официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Ануар Эль Анууни, комментируя эскалацию после ударов Израиля по иранским объектам.

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