Несмотря на то, что СССР создавался как союз братских народов, временами отношения между республиками были довольно напряженными, и не последнюю роль в этом играли сами союзные власти, которые обладали правом пересмотра как внешних, так и внутренних границ. Как правило, все решалось в рамках партийных органов и не становилось серьезной общественной проблемой, а советских людей информировали после принятия соответствующих решений. Единственным исключением можно назвать конфликт между Азербайджаном и Арменией относительно Карабаха, который во многом был инициирован армянской общественностью и в итоге привел к масштабной войне между двумя республиками.

Вместе с тем во время правления Никиты Хрущева Казахстан имел все шансы стать очередной проблемной территорией, потому что центральные власти планировали лишить республику значительных территорий как на севере, так и на юге. Речь идет о создании Целинного края, а также иных утопических инициативах Хрущева, которые могли привести к серьезным межнациональным конфликтам и потрясениям.

Все началось с того, что в январе 1956 года по инициативе Верховного Совета Казахстана часть территории Южно-Казахстанской области была передана Узбекистану. Формально инициатива исходила от Жумабека Ташенева, который являлся председателем Президиума Верховного Совета республики, однако в реальности все обстояло несколько по-другому.

Дело в том, что еще в 1954 году была создана специальная комиссия, которая должна была изучить вопрос об обоснованности передачи указанных территорий Узбекистану. Внимательно исследовав вопрос, комиссия постановила, что данные территории имеют особенное значение для хозяйственной деятельности Казахстана, и, следовательно, их передача Узбекистану нецелесообразна.

Вывод комиссии был одобрен Л.И. Брежневым, который в то время занимал пост секретаря ЦК компартии Казахстана. И все бы хорошо, если бы не позиция Никиты Сергеевича Хрущева, который твердо решил передать Узбекистану Бостандыкский район Южно-Казахстанской области. Никаких возражений Хрущев не принимал, и, как выразился сам Брежнев, «если мы откажемся, то это решение исполнят другие». Таким образом, решение было исполнено всеми, включая и самого Жумабека Ташенева, однако Хрущев и не думал останавливаться, его планы включали в себя более масштабное изменение границ Казахстана.

24 января 1959 года состоялось закрытое заседание высших государственных и партийных органов, на котором Хрущев высказался за пересмотр границ между некоторыми союзными республиками. Под некоторыми республиками подразумевался прежде всего Казахстан, который, по мнению Хрущева, следовало немного разукрупнить.

Важно отметить, что в рассматриваемое время экономика Казахстана развивалась очень быстрыми темпами. Во время Второй мировой войны в Казахстан было эвакуировано множество ключевых для советской промышленности предприятий. Уже после войны именно в Казахстане разместились такие важные объекты общесоюзного значения, как космодром Байконур и печально известный Семипалатинский ядерный полигон, на котором проводились многочисленные ядерные испытания, заметно испортившие экологию всего региона. Не менее важно и то, что благодаря распаханным целинным землям на севере Казахстана эта республика, наряду с РСФСР и Украиной, стала зерновой базой или как тогда говорили, житницей всего Союза.

В сентябре 1960 года Хрущев вызывает в Москву первого секретаря ЦК компартии Казахстана Динмухамеда Кунаева и Жумабека Ташенева, который возглавил местное правительство, и объявляет им о своих планах. По мнению Хрущева, необходимо выделить пять областей Казахстана и создать Целинный край. Основная цель создания новой территориальной единицы заключалась в стимулировании освоения непахотных земель на севере Казахстана. В дальнейшем предполагалось выделение Целинного края в отдельную от Казахстана республику с приданием ей статуса союзной или же переподчинение края РСФСР. Формально все время своего существования Целинный край находился в составе Казахстана, но реальное управление осуществлялось из Москвы. После беседы с товарищами из Казахстана, Никита Хрущев заявил, что республиканские власти согласны с его планом и никаких разногласий между Центром и Алма-атой не существует.

Разумеется, Кунаев с Ташеневым не приняли план Хрущева по разделу республики. Хрущев откровенно лгал, когда говорил, что казахские власти согласны с его предложениями. Более того, самому Хрущеву их мнение было неинтересно, и он свое решение принял задолго до этой встречи и без всяких консультаций.

На самом деле, оба казахстанских руководителя выступили против хрущевских планов. Кунаев действовал сравнительно умеренно, а вот Ташенев выступал крайне жестко и открыто критиковал раздел республики. По некоторым данным, он даже грозил Хрущеву перенести рассмотрение территориального спора в международные инстанции. Вероятнее всего, это миф, но, видимо, накал борьбы был настолько высок, что стороны даже были готовы на довольно нестандартные действия. Понимая, что Ташенев и Кунаев мешают его планам, Хрущев решает их уволить. В 1962 году увольняют Динмухамеда Кунаева, а Жумабека Ташенева за его «особенную нетерпимость» увольняют даже раньше Кунаева.

Тем временем Целинный край, на который Хрущев возлагал столько надежд, не справляется с планами по сбору урожая. Несмотря на огромные инвестиции и участие лучших специалистов со всего Союза, урожайность падает с каждым годом. Хрущев, тем не менее, обращает свое внимание на юг республики, где разведаны новые запасы нефти.

По-прежнему не доверяя республиканским властям, он предлагает передать богатый нефтью полуостров Мангышлак Азербайджану, а саму область поделить между Азербайджаном и Туркменистаном. Хрущев в крайне агрессивной манере настаивает на том, что Казахстан не способен самостоятельно развивать и сельское хозяйство, и промышленность. Почему Казахстан в отличие от других республик не мог одновременно развивать различные сектора своей экономики Хрущев не пояснял, однако предложения первого лица встретили отпор уже внутри самого политбюро. Влиятельный партийный функционер Алексей Косыгин, поддержал казахстанские власти и не нашел аргументацию сторонников передачи Мангышлака соседним республикам убедительной.

Неизвестно, чем бы закончились многочисленные инициативы Никиты Сергеевича, но в октябре 1964 года, то есть в самом разгаре процесса по территориальному разделу Казахстана, группа высших членов партии и госбезопасности под руководством Брежнева, произвела отстранение Хрущева от власти. Фактически это была первая бескровная смена власти в СССР. От Никиты Хрущева и его начинаний устали все, а его отстранение объединило как силовиков, так и хозяйственников.

Что касается Казахстана, то, вероятнее всего, настойчивое желание отрезать от республики те или иные территории было связано с глубоким непониманием казахского общества и тех процессов, что в нем происходили. Хрущев находился в плену собственных предубеждений в отношении казахов, и был уверен, что руководство республики не сможет заниматься добычей нефти и сбором урожая потому, что исторически казахи — это нация, которой лучше всего удается животноводство. Именно поэтому он настаивал на необходимости передать эти отрасли другим республикам.

После смещения Хрущева к власти в стране пришел Леонид Брежнев, который гораздо более адекватно оценивал перспективы и возможности казахов, да и вообще неплохо знал регион в целом. Брежнев вернул Динмухамеда Кунаева в высшее руководство республики, и его взлет как политического и хозяйственного деятеля как раз пришелся на так называемые брежневские годы. Целинный край был упразднен, а экономика Казахстана продолжала расти невиданными темпами, демонстрируя абсолютное невежество Хрущева и всей его политики в отношении республики.