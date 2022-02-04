В истории любой страны есть люди, которых без ложной скромности можно назвать человек-эпоха. Существование государств и даже целых эпох невозможно представить без деятельности таких людей. Как правило, чем сложнее и насыщеннее исторический период, тем более сильную личность он рождает.

Современный Казахстан невозможно представить без Нурсултана Назарбаева. Это признают не только его сторонники, но и противники. Однако у Назарбаева был предшественник, имя которого многие уже успели подзабыть хотя еще всего лишь 30 лет назад это имя в Казахстане знал каждый.

16 декабря 1986 года тысячи казахов вышли на центральную площадь города Алматы, чтобы выразить свой протест против снятия Динмухамеда Кунаева — бессменного лидера республики, который к тому же пользовался огромным авторитетом у народа. В Москве посчитали, что Кунаев недостаточно соответствует новому курсу и направили в Казахстан русского Геннадия Колбина. Для протестующих ключевую роль играла не национальность нового руководителя, а то, что он не имел никакого отношения к Казахстану. Колбин родился в Нижнем Тагиле и до назначения в Казахстан возглавлял Ульяновскую область, совершенно не знал казахского языка и местных традиций.

Многие казахи, вышедшие тогда на улицы, полагали, что назначение совершенно чужого для республики человека на такую высокую должность свидетельствует о невысоком статусе Казахстана в системе союзных республик. Это был первый массовый протест против диктата союзной власти.

В Москве истолковали эти протесты совсем иначе и обвинили протестующих в национализме. В Казахстан были введены войска, а сами протесты жестоко подавлены. Несмотря на это, события в Казахстане стали своего рода триггером для протестов в других республиках Союза.

Кем был Динмухамед Кунаев и почему его отставка вызвала столь массовые протесты среди жителей Казахстана в 1986 году?

Кунаев родился в небольшом казахском селе Акши в январе 1912 года. Его предки занимались животноводством, однако отец Динмухамеда сумел перебраться в город Верный (ныне Алматы), где работал на одного из местных купцов. Именно в Алматы Динмухамед Кунаев получил начальное образование, которое впоследствии позволило ему пойти еще дальше и получить престижное высшее образование в Москве. Интересно, что в то самое время, когда Динмухамед учился в средней школе, в Алматы был сослан Троцкий. В городе все знали о приезде человека с агитационных плакатов, которые советские граждане носили на 1 Мая и прочие революционные праздники. Прошло совсем немного времени после опалы Троцкого, и для многих он по-прежнему оставался лидером революции и создателем Красной армии. В своих воспоминаниях Кунаев описывает, как после школы он со своими одноклассниками старался проходить мимо дома, в котором жил знаменитый ссыльный. Им даже удалось несколько раз увидеть Троцкого до окончательного его изгнания из Союза.

Необходимо отметить, что после революции и появления Казахской ССР в составе СССР все высшее руководство республикой осуществляла коммунистическая партия. Ее высшим органом был Центральный Комитет (ЦК), а первый секретарь ЦК был фактическим руководителем республики. Таким образом, для того, чтобы сделать карьеру или просто что-то значимое для своей республики, было необходимо вступить в компартию, членство в которой открывало практически все двери в СССР. По совету своего дяди Динмухамед вступает в комсомол, что открывает ему возможность продолжить обучение в Москве. В Казахстане тем временем свирепствует голод. Еще в 1925 году партия направила одного из организаторов убийства царской семьи Филиппа Голощекина в Казахстан. Главной задачей Голощекина является форсированная коллективизация, или, попросту говоря, конфискация скота. Учитывая, что подавляющее большинство казахов вели кочевой или же полукочевой образ жизни, отъем скота означал неминуемую и массовую гибель народа.

По данным казахстанских исследователей, именно от голода погибли примерно 2 миллиона казахов, что составляло половину казахского населения республики. Параллельно с этим процессом происходил другой, не менее масштабный и не менее опасный для будущего казахского народа — заселение или колонизация республики другими народами. Среди переселенцев большинство составляли русские, которые начали заселять Казахстан еще в имперский период, а к концу 40-х численность русских даже превысила численность казахов.

Репрессии 30-х и 40-х против так называемых неблагонадежных народов привели в Казахстан еще и немцев, поляков, крымских татар, чеченцев и многие другие народы СССР. В военные годы в Казахстан и другие республики Центральной Азии эвакуировали десятки тысяч семей из западных регионов СССР, что еще больше увеличило неказахское население республики.

Таким образом, голод, а также постепенное вытеснение казахов с собственной земли нанесли удар, от последствий которого казахи смогли избавиться только к началу 80-х, когда значительно возрос удельный вес титульной нации. В первую очередь это было связано с довольно высокой рождаемостью в сельской местности, а также общим повышением уровня жизни в СССР.

Голод, массовые репрессии и колонизация Казахстана поставили будущее казахского народа под сомнение. Именно в эти тревожные годы и происходило становление Кунаева, который сразу после окончания горного факультета Московского института цветных металлов и золота возвращается в Казахстан. Начав в качестве специалиста по горному делу на Коунрад-Балхашской стройке, он постепенно рос по карьерной лестнице и уже в начале 40-х годов перешел на ответственную работу в правительство, чтобы затем возглавить компартию республики.

Фактически Кунаев стал отцом казахской индустриализации, так как курировал появление предприятий цветной металлургии и нефтяной промышленности, строительство электростанций, железных дорог и множества других современных предприятий и объектов, а также целых городов. Во время правления Кунаева Казахстан из бедной республики, ориентированной на добычу сырья и продукции сельского хозяйства, начинает превращаться в одну из самых важных республик СССР, в одном ряду с Россией и Украиной. Преобразилась и столица Казахстана, город Алматы стал одним из самых красивых и космополитичных городов всего Союза.

В 1971 году Кунаев становится первым казахом, избранным в члены Политбюро ЦК КПСС — высшего руководящего органа СССР.

Вместе с тем важно отметить, что Кунаев не был послушным винтиком советской системы и периодически вступал в споры и даже конфликты с центральным руководством. Так, из-за разногласий с советским лидером Хрущевым Кунаев в 1962 году был вынужден временно покинуть должность главы республики. Опала продлилась недолго, и уже в 1964 году Кунаев вернулся на свое место.

Именно при Кунаеве на первые позиции выдвигается Нурсултан Назарбаев — будущий первый президентреспублики Казахстан, во время правления которого республика продолжила бурный экономический рост и в целом курс начатый Кунаевым. По большому счету Назарбаев унаследовал весь тот размах, с которым Кунаев трансформировал Казахстан.

Несмотря на огромные заслуги перед республикой, в Кремле решают снять Кунаева с должности. Формально — по причине достижения Кунаевым пенсионного возраста, однако, вероятнее всего, основной причиной стало несогласие Кунаева с новым курсом, который задумал Горбачев.

Введя в оборот клише «эпоха застоя», впоследствии ставшее популярным и широко разошедшееся в народе, Горбачев обвинил всех предыдущих лидеров Союза и союзных республик в отсталости союзного государства и провозгласил необходимость широкомасштабных реформ для преодоления этой ситуации. Все партийные и хозяйственные лидеры, которые ассоциировались с «застоем», начали немедленно терять свои позиции. Кунаев был тесно связан с прежним советским лидером Л.И. Брежневым, поэтому воспринимался людьми Горбачева в качестве человека из прежней системы и подлежал обязательной замене на более лояльного сторонника. Кунаев не поддержал многочисленных обвинений в адрес Брежнева, которого хорошо знал и с которым много работал, поэтому его снятие не прошло гладко. Фактически бывшего руководителя республики посадили под домашний арест, лишив всех прежних привилегий. Горбачев даже инициировал расследование в отношении его деятельности на посту первого секретаря ЦК, которое в итоге ни к чему не привело.

Незадолго до смещения Кунаева в республике сменился руководитель КГБ. Новым главой местных чекистов стал Мирошник, основной задачей которого было осуществить транзит власти к новому кремлевскому назначенцу. Любой протест против действий союзного центра решено было именовать «казахским национализмом», и именно поэтому вместо попытки найти компромисс с протестующими центральная власть пошла на использование «старого доброго» силового ресурса. Власти не хотели разбираться в истинных причинах народного недовольства и нашли, как им казалось, универсальный ответ — в любой непонятной ситуации обвинять своих оппонентов в национализме. Неспособность Горбачева и его команды к обратной связи с собственными гражданами в конце концов привела к дискредитации перестроечных реформ и самого Горбачева.

Что касается Кунаева, то он пережил СССР и умер в 1993 году на своей родине в городе Алматы. Несмотря на то, что с ним обошлись несправедливо, Динмухамед Кунаев никогда не жаловался, преследования организованные Горбачевым и Колбиным переносил стойко. В последние годы своей жизни, Димаш Ахмедович как его называли в республике, жил очень скромно, стеснялся полученных наград и памятников, воздвигнутых в его честь. Он не держался до последнего за власть и не пытался использовать протесты 1986 года в свою пользу. Как говорили его близкие, больше всего Кунаев ценил то, что ему удалось достичь в жизни и особенно любил свою профессию. На его последней визитке вместо множества регалий и титулов скромно значилось «Динмухамед Ахмедович Кунаев. Горный инженер».