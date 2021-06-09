Как известно, все народы Советского Союза понесли тяжелые потери в ходе Второй мировой войны. Во многом успех наступления германской армии в первые месяцы войны был связан с неспособностью высшего руководства СССР умело распоряжаться гигантским человеческим и материальным потенциалом страны. Люди воспринимались в качестве неисчерпаемого ресурса, который не принято было жалеть. Именно такое бесчеловечное отношение к человеческой жизни приводило к максимально высокой смертности советских людей во время войны.

Серьезные потери понесли и тюркские народы. Так, например, из Узбекистана в ряды Красной армии были призваны примерно полтора миллиона узбеков, а всего в республике проживало чуть больше шести миллионов человек. Примерно полмиллиона узбеков погибли на фронтах Второй мировой войны. Приблизительно одна шестая часть всего населения была призвана в ряды Красной армии из Казахстана, шестьсот тысяч человек из них погибли и не вернулись домой. Похожие данные демонстрируют и другие тюркские республики СССР.

Необходимо отметить, что в двадцатые и в первую половину 30-х, если представителей центральноазиатских республик и призывали в армию, то служили они, как правило, по месту жительства. Перед самой войной Красную армию значительно увеличили, и призывников из Центральной Азии могли отправить служить в любой регион СССР, то есть в том числе и вне места своего жительства.

Кроме того, если раньше призывники из тюркских республик могли проходить службу вместе со своими земляками в национальных частях, то прямо перед войной такие части переформировали в общесоюзные. Однако катастрофа первых недель войны показала верховному командованию, что национальные части рано списывать в архив, поэтому в ноябре 1941 года было решено их возродить. Такого рода части формировались не только в рамках союзных республик, но и в рамках автономных республик РСФСР. Например, в декабре 1941 года в городе Уфе была сформирована 112-я Башкирская кавалерийская дивизия, которая комплектовалась в основном из башкир и татар с небольшим процентом русских и других народов. Дивизия прошла почти всю войну, участвуя и в обороне Сталинграда, и в битве за Берлин. Вообще Башкортостан стал местом подготовки довольно большого количества военных частей, впоследствии принимавших участие в различных операциях Второй мировой.

Благодаря формированию национальных частей, выходцы из тюркских республик получили возможность сражаться вместе со своими земляками, что значительно повышало боеспособность таких соединений. Кроме того, многие выходцы из тюркских республик плохо знали русский язык и испытывали трудности в общении с бойцами других национальностей поэтому офицерский корпус для этих частей также должен был формироваться из местных кадров, однако в связи с нехваткой таковых их функции часто выполняли русские командиры.

Вторая мировая война, в целом, не затронула земли компактного проживания тюркских народов. В материальном смысле наиболее серьезно пострадал Крым и некоторые области Северного Кавказа. Что касается республик Поволжья и Центральной Азии, то они находились в глубоком тылу и не были затронуты боевыми действиями. Именно поэтому в Поволжье и Центральную Азию по замыслу верховного командования были эвакуированы сотни тысяч человек и несколько сотен предприятий, которые смогли в кратчайшие сроки наладить выпуск оборонной продукции, столь необходимой для воюющей армии. Местные жители очень тепло встречали эвакуированных и делились с ними последним, что у них было. Многие брали в свою семью беспризорных детей, чьи родители погибли на войне. Широко известна история семьи простого кузнеца Шаахмеда Шамахмудова и его супруги Бахри Акрамовой из Узбекистана, которые усыновили 15 детей, лишившихся родителей, и таких семей было очень много.

Не смогла немецкая армия дойти и до Азербайджана, несмотря на то, что захват бакинской нефти занимал весьма важное место в планах германского военного командования. Контроль над Азербайджаном лишал СССР не только нефти, известно, что примерно 71% всей нефти добывалось именно в Баку, но и значительной части помощи, направляемой западными союзниками в рамках ленд-лиза. Дело в том, что через соседний Иран проходил один из маршрутов поставки вооружений и техники из США и Великобритании, поэтому потеря Азербайджана означала не только потерю нефти, без которой невозможна современная война, но и военной техники и прочих стратегически важных для страны ресурсов.

Начало войны вообще складывалось не совсем удачно для СССР, и уже в первые месяцы войны только пленными Красная армия потеряла более трех миллионов человек, и это не говоря об убитых и пропавших без вести. В конце июня 1941 года войска Западного фронта были разгромлены и германская армия получила полную инициативу в ведении боевых действий. К зиме 1941 года Красная армия была вынуждена оставить республики Прибалтики, Беларусь, Украину и Молдову, а также часть РСФСР.

Соответственно, вместе с этими территориями страна лишилась и крупнейших промышленных центров, таких как Минск, Киев, Харьков, Смоленск, Одесса, Днепропетровск. Потеря Украины означала потерю доступа к Донбассу и Криворожскому железорудному бассейну, то есть советское государство лишилось значительной части угля и железной руды. Кроме того, с потерей Беларуси и Украины СССР лишался своих продовольственных житниц и прежде всего зерновых культур – стратегически важных для нужд населения и армии.

Таким образом значение тюркских республик, многие из которых находились в глубоком тылу, существенно возросло. Именно Центральная Азия и республики Поволжья по замыслу верховного командования должны были компенсировать нехватку хлеба, угля и даже цветных металлов. Для решения этих задач весьма широко практиковалась так называемая трудовая мобилизация – принудительное привлечение мужчин и женщин к выполнению определенного вида работ. Примерно триста тысяч мужчин из Центральной Азии были мобилизованы в рамках трудовой мобилизации и работали на различных предприятиях, стройках и в колхозах не только в Центральной Азии, но и за ее пределами. Трудовая мобилизация была весьма распространена и в других союзных республиках, а не только в Центральной Азии.

По статусу трудармейцы не сильно отличались от заключенных и находились под контролем НКВД. За неявку на сборный пункт, оставление места работы или опоздание была предусмотрена уголовная ответственность, которая включала и смертную казнь. Условия труда были ужасными, а жили трудовики в специальных лагерях за колючей проволокой, а территория лагеря находилась под охраной.

Ближе к концу войны трудармейцев из Центральной Азии начали возвращать на родину. Советская власть не стала более гуманной, и причина возвращения была весьма прагматичной. С одной стороны, трудармии начали пополняться населением с освобожденных территорий, так как армия продвинулась далеко на запад и особой нужды в мобилизации жителей центральноазиатских республик уже не было. С другой стороны, в Центральной Азии стала появляться своя промышленность и возникла потребность в рабочей силе. Так, например, во время войны в Казахстане и Узбекистане появилась своя черная металлургия, поэтому возрос спрос на рабочих с соответствующим опытом.

Помощь, оказанная тюрками Центральной Азии, Поволжья и Кавказа, дала СССР возможность выстоять в самые сложные месяцы войны. Без своевременных поставок бакинской нефти, узбекского зерна и казахских металлов победа вряд ли была бы вообще возможна.

Таким образом, война во многом изменила облик тюркских республик. Если раньше индустриализация затрагивала только республики Поволжья, в первую очередь Татарстан, то потом крупные предприятия стали активно развиваться и в Центральной Азии. Безусловно, пик центральноазиатской индустриализации пришелся на послевоенные годы, однако во многом именно война заложила фундамент для перехода от преимущественно аграрной экономики к аграрно-индустриальной.

Практически всем тюркским республикам удалось преодолеть страшный демографический кризис, вызванный убылью населения в войне и, несмотря на довольно высокий процент погибших, население тюркских республик в послевоенные годы только увеличилось.