Развитие международных аэропортов Узбекистана предполагает их разделение по специализациям, следует из презентации президенту Шавкату Мирзиёеву проектов в транспортной и коммунальной сферах.

Ожидается, что в ближайшем будущем аэропорт Ташкента будет развиваться как международный хаб, аэропорт Навои станет грузовым хабом, а аэропорты Самарканда и Бухары — туристическими.

«За счет модернизации Ташкентского международного аэропорта планируется увеличить пропускную способность до 2,4 тыс. пассажиров в час, увеличить число регистрационных стоек, кабин паспортного контроля и посадочных выходов», — говорится в презентации.

Из-за того, что построенные в Ферганской долине Андижанский, Наманганский и Ферганский аэропорты расположены в черте городов и окружены плотной застройкой, расширять их не представляется возможным, сказано в документе. Поэтому президенту предложили построить новый международный аэропорт, который станет единым для всех трех регионов.

Также на встрече обсуждался генеральный план аэропорта «Ташкент-Восточный». «Представлена информация о проектах строительства новых пассажирских терминалов в аэропортах Бухары и Ургенча, а также по организации регионального лоукостера», — говорится на сайте президента.

Начал работать и новый аэровокзальный комплекс Самаркандского международного аэропорта, также был реконструирован терминал №2 Ташкентского международного аэропорта, его пропускная способность увеличена вдвое.

В презентации говорится о необходимости расширения автомобильной, железнодорожной и авиатранспортной инфраструктуры Узбекистана. В связи с этим будет продолжена трансформация акционерных обществ Uzbekistan Airways и Uzbekistan Airports. По данным, представленным Мирзиёеву, за прошлый год через аэропорты страны перевезено 5,4 млн пассажиров и 82 тыс. тонн грузов. Также увеличился объем услуг, оказанных иностранным авиакомпаниям, и в результате мер по оптимизации затрат улучшились финансовые показатели всех аэропортов.

В апреле президент Узбекистана принял ряд мер для поддержки местных бизнесменов. В частности, он освободил компании страны, работающие с Беларусью, Украиной или Россией, от штрафных санкций.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля из Ташкента запущены рейсы в саудовскую Джидду. С 10 февраля были организованы по два рейса в день, а во время Рамадана — по три рейса для совершения паломничества — малого хаджа (умры).