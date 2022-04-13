ПОЛИТИКА
3 МИН ЧТЕНИЯ
Международные аэропорты в Узбекистане разделят по специализациям
Одна из воздушных гаваней станет международным хабом, другие — грузовыми и туристическими
Международные аэропорты в Узбекистане разделят по специализациям
Фото: Reuters / Others
13 апреля 2022 г.

Развитие международных аэропортов Узбекистана предполагает их разделение по специализациям, следует из презентации президенту Шавкату Мирзиёеву проектов в транспортной и коммунальной сферах.

Ожидается, что в ближайшем будущем аэропорт Ташкента будет развиваться как международный хаб, аэропорт Навои станет грузовым хабом, а аэропорты Самарканда и Бухары — туристическими.

«За счет модернизации Ташкентского международного аэропорта планируется увеличить пропускную способность до 2,4 тыс. пассажиров в час, увеличить число регистрационных стоек, кабин паспортного контроля и посадочных выходов», — говорится в презентации.

Из-за того, что построенные в Ферганской долине Андижанский, Наманганский и Ферганский аэропорты расположены в черте городов и окружены плотной застройкой, расширять их не представляется возможным, сказано в документе. Поэтому президенту предложили построить новый международный аэропорт, который станет единым для всех трех регионов.

Также на встрече обсуждался генеральный план аэропорта «Ташкент-Восточный». «Представлена информация о проектах строительства новых пассажирских терминалов в аэропортах Бухары и Ургенча, а также по организации регионального лоукостера», — говорится на сайте президента.

Начал работать и новый аэровокзальный комплекс Самаркандского международного аэропорта, также был реконструирован терминал №2 Ташкентского международного аэропорта, его пропускная способность увеличена вдвое.

В презентации говорится о необходимости расширения автомобильной, железнодорожной и авиатранспортной инфраструктуры Узбекистана. В связи с этим будет продолжена трансформация акционерных обществ Uzbekistan Airways и Uzbekistan Airports. По данным, представленным Мирзиёеву, за прошлый год через аэропорты страны перевезено 5,4 млн пассажиров и 82 тыс. тонн грузов. Также увеличился объем услуг, оказанных иностранным авиакомпаниям, и в результате мер по оптимизации затрат улучшились финансовые показатели всех аэропортов.

В апреле президент Узбекистана принял ряд мер для поддержки местных бизнесменов. В частности, он освободил компании страны, работающие с Беларусью, Украиной или Россией, от штрафных санкций.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля из Ташкента запущены рейсы в саудовскую Джидду. С 10 февраля были организованы по два рейса в день, а во время Рамадана — по три рейса для совершения паломничества — малого хаджа (умры).

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us