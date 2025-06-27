Израильские солдаты и офицеры заявили, что им отдавали прямой приказ открывать огонь по безоружным палестинцам, собиравшимся у гуманитарных центров в Газе. Об этом говорится в расследовании издания Haaretz. По словам военных, приказы выполнялись даже тогда, когда толпы людей не представляли никакой угрозы.

«Это поле смерти. Там, где я служил, ежедневно убивали от одного до пяти человек», — рассказал один из солдат.

Вместо применения нелетальных методов — таких как слезоточивый газ или резиновые пули — военные, по их словам, использовали пулеметы, гранатометы и танковые снаряды. Все это было тактикой Израиля с самого начала, отмечают военные.

Военная прокуратура Израиля, как сообщает Haaretz, потребовала от высшего командования армии начать расследование возможных военных преступлений, совершенных в гуманитарных зонах. По данным Минздрава Газы, с конца мая у центров помощи были убиты не менее 680 человек. Только за 26 июня были убиты как минимум 50 человек.

Несмотря на массовые убийства и многочисленные предупреждения правозащитников, США недавно одобрили выделение $30 млн на поддержку агентства, отвечающего за распределение гуманитарной помощи. Юристы по правам человека предупреждают, что сотрудники этой организации могут быть привлечены к уголовной ответственности за соучастие в военных преступлениях. Они используют голод как оружие, завлекая мирных безоружных жителей к гуманитарным центрам, где их потом расстреливают израильские солдаты.

Параллельно на оккупированном Западном берегу, по данным Haaretz, армейское командование расширило правила применения оружия. Солдаты сообщили, что командующий Центральным военным округом Ави Блот разрешил им открывать огонь на поражение по палестинцам без попыток их задержания.

Военные также признались, что используют мирных жителей Западного берега в качестве «живых щитов» при обысках зданий — тактика, ранее применявшаяся в Газе. Армия Израиля отрицает изменения в правилах ведения боя. Однако многочисленные свидетельства военных и жителей Палестины подтверждают обратное.