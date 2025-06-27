Российские импортеры столкнулись с ростом сроков поставки товаров из стран СНГ. Причина — ужесточение проверок на границах. Об этом сообщили представители бизнеса в комментарии газете «Известия».

По словам коммерческого директора компании «Импайа Рус» Алексея Разумовского, задержки фиксируются в Казахстане, Кыргызстане, Армении и Грузии. Без перебоев сейчас работает только Беларусь.

Сильнее всего выросли сроки доставки из Казахстана. Как сообщил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский, если раньше путь занимал от 10 до 30 дней, теперь груз идет до полутора месяцев.

Усиленные проверки в первую очередь касаются электроники. Однако, как уточнил владелец компании «Альянс Тракс» Алексей Иванов, выборочно они затрагивают и другие категории — автокомпоненты, комплектующие, технологическую продукцию.

Коммерческий директор компании Novasmart Ольга Шоалл отметила, что особое внимание таможенников сейчас сосредоточено на товарах двойного назначения, включая серверное оборудование и вычислительные системы. По ее словам, эти категории считаются чувствительными, поскольку могут использоваться как в гражданской, так и в военной сфере. При этом брендовая продукция — например, сумки Gucci и Louis Vuitton — продолжает проходить границу без помех.

Причинами роста проверок Шоалл называет санкционное давление, рост объемов транзита (в 2024 году — в среднем на 30%) и борьбу с серыми схемами. Бизнес уже начал рассматривать альтернативные логистические маршруты, но большинство из них сопряжены с дополнительными издержками, предупреждает эксперт Чернов.

В качестве альтернативных транзитных направлений рассматриваются Узбекистан, Туркменистан и Монголия, сообщила доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова.

Из-за сбоев на таможнях «дружественных» стран может возникнуть краткосрочный дефицит в сегментах электроники и автокомпонентов. Это приведет к росту цен для потребителей на 10%, полагает Иванов. По оценке замдиректора компании ПЭК Вадима Филатова, из-за простоев на границах перевозчики теряют до 20 тыс. рублей в сутки, а стоимость логистики с начала года выросла на 25% в годовом выражении.