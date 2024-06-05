ПОЛИТИКА
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Казахстан за соблюдение санкций против России
Казахстан будет соблюдать антироссийские санкции, поскольку это выгодно с экономической точки зрения, заявил заместитель премьер-министра страны Серик Жумангарин
Казахстан за соблюдение санкций против России
Заместитель премьер-министра страны Серик Жумангарин / Фото: primeminister.kz / Others
5 июня 2024 г.

Казахстан будет соблюдать антироссийские санкции, поскольку это выгодно с экономической точки зрения, заявил заместитель премьер-министра страны Серик Жумангарин.

«У нас небольшая экономика, естественно, санкционного давления мы не выдержим. Поэтому мы постоянно в диалоге, у нас есть центры, которые работают непосредственно с США и Европейским союзом», — объяснил Жумангарин.

Жумангарин отметил, что благодаря соблюдению санкционной политики Казахстану удается сохранять свои экономические позиции.

В начале апреля казахстанские банки начали массово отказываться от обслуживания российских карт «Мир». Крупнейший в Казахстане Halyk Bank полностью прекратил обслуживание российских карт, включая переводы, оплату через терминалы и снятие наличных в банкоматах. К санкциям также присоединились ForteBank, Нурбанк, Freedom Bank и «ЦентрКредит», которые прекратили обслуживание карт российских банков.

Несколько дней спустя вице-президент «Опоры России» Николай Дунаев сообщил, что у российских компаний начались проблемы с переводом платежей в Казахстан: местные банки начали задерживать переводы неделями. По его словам, это связано с тем, что казахстанские кредитные организации стремятся максимально защитить себя от возможных вторичных санкций. Некоторые казахстанские банки вообще отказываются работать с Россией.

В конце декабря 2023 года президент США Джо Байден разрешил американскому Минфину вводить санкции против иностранных банков, если они помогают проводить сделки для подсанкционных российских лиц. Нарушители могут попасть под полные блокирующие санкции США.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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